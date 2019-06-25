Руководство «Аэрофлота» лишат премий из-за крушения Superjet

14:55

Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премий по итогам 2019 года из-за крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом во вторник на собрании акционеров авиакомпании заявил гендиректор Виталий Савельев, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что лишение премий в случае катастроф предусмотрено KPI менеджмента, и таким образом руководство не получит премии со II квартала и до конца года.

Савельев также впервые публично прокомментировал расследование дела о катастрофе. «МАК (Межгосударственный авиационный комитет) опубликовал предварительный отчет катастрофы: к нам много вопросов, и у нас много вопросов», — цитируют слова гендиректора компании «Ведомости».

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево вскоре после вылета. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.