Соболь пыталась использовать своего сборщика подписей в качестве шпиона и провокатора

16:05

Штаб Любови Соболь, баллотирующейся в депутаты Мосгордумы, пытался использовать сотрудника для обмана избирателей и собственных сторонников

Бывший сборщик подписей рассказал о том, как из него хотели сделать «шпиона и провокатора».

Фото с сайта blaginin.livejournal.com

Предвыборный штаб соратницы Навального оформляет договоры о сборе подписей со всеми вовлеченными сотрудниками. Иван (имя было изменено по желанию обратившегося) подписал договор 7 июня.

После всех требуемых формальностей Иван отправился по квартирам, однако количество соглашавшихся подписать агитационные листки за Любовь Соболь было довольно низким.

Начальство сборщиков было недовольно их работой. Иван рассказал, что постоянные упреки в недостаточном количестве собранных подписей демотивировали сотрудников.

Также оказалось, что вышестоящему руководству, по словам бывшего сборщика, направлялась противоположная информация. Иван рассказал, что все вместе они собирали от 100 до 150 подписей в день, но их просили завышать цифры в два раза. Платили сотрудникам при этом только за собранные автографы.

Последней каплей стала просьба руководства прочитать текст на камеру. Как рассказал юноша, ему надо было «признаться», что он - «шпион и провокатор». Якобы вуз прислал его для того чтобы подделывать подписи, которые потом признают недействительными.

Как рассказывает Иван, он прочитал текст с листа вслух и отказался выполнять указание, однако оператор уже записал «саморазоблачение». Также молодому человеку показалось, что после просьбы удалить видео оператор лишь притворился, что стер запись.

Подобная грязь и махинации совершенно не приемлемы для честного человека, ратующего за достойную жизнь для своего города. Поэтому совершенно неудивительно, что Иван в спешке уволился из настоящего «змеиного» гнезда госпожи Соболь.