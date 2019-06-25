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В Тольятти застрелили известного дзюдоиста

12:44 25.06.2019
Фото с сайта samara.sledcom.ru
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24 июня в кафе «Левша» в Тольятти был убит дзюдоист Евгений Кушнир. Труп был обнаружен в беседке заведения на окровавленном полу. Также пострадал друг спортсмена, который получил ножевые ранения и уже перенес операцию.

По данным местных СМИ, спортсмен погиб от выстрела в голову из травматического пистолета в ходе конфликта с группой молодых людей.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на тольяттинские СМИ, дзюдоист и его товарищ могли стать участниками потасовки с группой лиц в центре города. Там якобы была запланирована «стрелка» из-за давнего конфликта.

«Разборка на улице Ларина в Центральном районе Тольятти действительно была. Слышала и видела не только я. Там был... большой вопрос», - цитирует «Комсомольская правда» жительницу Тольятти, пожелавшую остаться анонимной.

На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области появилось сообщение о возбуждении уголовного дела «по факту убийства и покушения на убийство».

По факту покушения на убийство был задержан гражданин «соседней Республики» 1972 года рождения. По факту убийства подозревается также гражданин «соседней Республики», 1988 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск.

Темы: Тольятти, Происшествия
Источник: «Газета.ру»
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 17:42
Гость: Преосвященство

золотые слова!
25.06.2019, 17:18
Гость: чинделе

Пока "преступность не имеет национальности" и "главное не тяжесть, а неотвратимость наказания",- всё так и будет.
25.06.2019, 15:52
Гость: ложь довлеет над Россией

Во самой власти антирусскости больше всего. Как огня они боятся роста самосознания русского народа. У них все как всегда - когда приезжие убивают местных, то это по мнению власти бытовуха, когда же убивают приезжих то это экстремизм.
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