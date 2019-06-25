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Глава СК Бастрыкин предложил учить сирот в регионах на следователей

23:36 25.06.2019
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным в регионах активнее способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа сирот.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителям следственных управлений СК предоставить списки кандидатов из числа детей-сирот для поступления в образовательные учреждения СК", - цитирует "Интерфакс" официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Бастрыкин отметил, что "из таких ребят могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России, нужно только уделить их развитию и образованию пристальное внимание".

Глава СК "выразил уверенность в том, что число таких учащихся нужно увеличивать". Он также добавил, что, "даже если ребенок имеет некоторые проблемы со здоровьем, это не должно стать причиной отказа принять его в кадетские классы и корпуса СК", сказала Петренко. 

Темы: Александр Бастрыкин, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 00:34
Гость: Сирота Паша Эмильевич

Вот это будет круто! Не то что захудалый Старсобес.
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