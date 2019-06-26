РЖД перестали продавать билеты до станции Шиес и высаживать там пассажиров

16:47

На станции Шиес в Архангельской области прекращена высадка и посадка пассажиров на всех проходящих поездах, билеты до станции не продают.

Как сообщается в ведомственной телеграмме управления Северной железной дороги, распространенной экоактивистами в соцсетях, "у поезда №375/376 Воркута-Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 года стоянка для посадки/высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую в соответствие с нормативным графиком движения поездов", пишет "Интерфакс".

На сайте РЖД также невозможно приобрести билеты до станции.

Жители поселка Урдома распространили открытое заявление, в котором выражают недовольство происходящим и просят открыть станцию для других поездов.

"Количество людей огромное, в выходные сотни человек приезжают и уезжают с данной остановки. Требуем возобновить остановку поезда Москва-Воркута на станции Шиес", - говорится в заявлении.

Кроме того, они просят открыть продажу билетов на рабочий поезд Микунь-Котлас, который ежедневно ходит через Шиес, а также рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности маршрута пригородного поезда Котлас-Урдома №6608 до станции Межег с остановкой на станции Шиес и Мадмас.

"Данный поезд прибывает в Урдому в 09.23 с обратным отправлением в 14.57, что позволяет продлить маршрут и удовлетворить спрос в этом направлении", - пишут жители Урдомы в соцсетях.

Поезд Москва-Воркута был единственным, который позволял доехать до Шиеса по железной дороге. Активисты связывают произошедшее с попыткой ограничить их передвижения.

Протесты против строительства полигона на станции Шиес в Архангельской области, куда вагонами хотят возить мусор из Москвы, начались год назад. Спустя несколько месяцев митингов и бумажной волокиты активисты разбили вокруг стройплощадки палаточный лагерь. Главная их цель - препятствовать развернувшимся вовсю работам, разрешения на которые до сих пор нет. Поддерживать местных жителей сюда приезжают люди со всего севера, в том числе из Вологодской области.