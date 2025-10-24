«Нужна ли нам вся Украина, которая нас видеть у себя не хочет? Многие до сих пор продолжают тешить себя всеукраинскиими иллюзиями. И за эти самые иллюзии России пришлось расплачиваться осенью 2022 года»

Президент России Владимир Путин хочет получить всю Украину, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить все целиком, а не какую-то часть. Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы у него было все», — сказа он в ходе пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

А с чего он это взял? Нет сомнения, что многие россияне хотели бы вернуть всю Украину (кроме разве что, западенщины), но официально такие намерения никогда и нигде не озвучивались

— В целях и задачах спецоперации никогда не значился захват Украины и присоединение всех её областей в состав Российской Федерации, — подчеркивает политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. — Дональд Трамп намерено говорит о том, что Владимир Путин якобы хочет захватить всю Украину, чтобы потом, когда будет заключено какое-то соглашение между Украиной и Россией, объявить о своей «победе» и сказать что-то подобное: «Путин хотел всё, а получил не всё, а кто молодец? Я молодец! И миротворец!»

— Слова Трампа можно понимать, как «мы не позволим взять все, но готовы торговаться»?

— Да эти слова в большей степени адресованы не нам, а Украине и Европе. Трамп, между строк фактически говорит о том, что без территориальных потерь киевскому режиму не обойтись.

— США вообще принципиально, сколько территории достанется России? Или из принципа — чем меньше, тем лучше?

— Конечно, принципиально. Например, США не хотели бы, чтобы Россия лишила Украину выхода к Чёрному морю. И, конечно, Вашингтон хотел бы «отдать» (если это слово уместно) России минимум территорий в ходе этого конфликта.

— А мы и правда хотим всю Украину или нет? И если хотим, то можем ли себе позволить?

— Мы говорили о денацификации и демилитаризации всей Украины, но мы никогда не говорили о желании её захватить. После начала СВО Россия приросла новыми субъектами, и спецоперация приобрела также характер освободительной борьбы за свои территории.

Однако Россия никогда не выражала желания водрузить своё знамя над Ивано-Франковском.

Но главное даже не территории, а время. Может быть, для кого-то это прозвучит странно, но на данный момент время работает на нас и против Европы, Украины, США и лично Дональда Трампа. У них нет столько времени, сколько есть у нас.

— Три варианта мира, которые возможны, — минимально приемлемый для России, на который мы все-таки можем согласиться; оптимальный на данный момент; идеальный для России. Как бы вы их обозначили?

— Это всё политическая футурология, но давайте попробуем.

Минимально приемлемый — остановка боевых действий, отвод сил ВСУ, запрет на военные поставки Украине, выборы на Украине, запрет на нацистскую идеологию, гарантии русскому языку. Назовём этот вариант перемирием.

Война может возобновится. Оптимальный на данный момент — тоже самое, что минимально приемлемый, но без невоенного блока. Долгосрочного мира не будет. Идеальный — освобождение всех наших территорий, выполнение всех целей и задач СВО. Шанс на установление долгосрочного мира.

Но это всё теоретические рассуждения без знаний нюансов, а ведь в них вся соль. Главное сейчас — это то, что Россия способна продолжать выполнение поставленных задач военным путём.

— Начнём с того, что мы сами долгое время муссировали тезис о том, что нам нужна вся Украина, — отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский. — Вспомните как в те дни, когда Донбассу навязывали Минские соглашения, многие ура-патриоты вещали о том, что нельзя же оставлять Киев, ибо это настоящий русский город по сравнению с вашим недостаточно русским Донецком, там же наша святая Лавра, там мощи Ильи Муромца и Нестора Летописца, ну и прочее в том же духе! Что, не было этого? Было!

Хотя если посмотреть на умонастроения киевлян, то о какой матери городов русских может идти речь? Это же настоящая девка распутная, а не мать! Ну какая нормальная мать не просто отрекается от своих сыновей, но и убивает их в угоду чужеземцу, с которым спуталась?

Вот мы и ответили на вопрос о том, нужна ли нам вся Украина, которая нас видеть у себя не хочет. Но многие, причем иногда очень высокопоставленные эксперты, до сих пор продолжают тешить себя всеукраинскиими иллюзиями. И за эти самые иллюзии России пришлось расплачиваться осенью 2022 года.

Поэтому неудивительно что высказываемые солидными ораторами всеукраинские иллюзии часто берутся на карандаш нашими врагами и используются против нас.

Поэтому, как это ни печально для России, но максимум что мы сможем взять на Украине — это десять «синих» областей бывшего Юго-Востока, и то, судя по упорству бандеровцев, в очень разрушенном состоянии. Ну ещё можем установить санитарную зону в относящихся к «оранжевому» поясу Сумской и Черниговской областях. И всё.

— Какими, на Ваш взгляд, видятся три возможных варианта мира для России: приемлемый, оптимальный и максимальный?

— Два возможных варианта из трёх — оптимальный и максимальный — я даже не рассматриваю: это из области ненаучной фантастики.

Любой мир, который сейчас может быть заключён, окажется самым что ни на есть похабным для всех подписантов и станет предметом всеобщей критики и ненависти.

Это как при бракоразводном процессе, когда судья во избежание дальнейших обжалований обязан оставить обе стороны в высшей степени недовольными, но с таким расчётом чтобы любая попытка пересмотреть решение привела к резкому ухудшению позиций инициатора пересмотра.

Тем не менее даже самый похабный мир для России — это возможность отмобилизовать силы к будущему переделу общеевропейского пирога. Но, опять же — мир не ценой сдачи позиций: четыре воссоединённых региона полностью и занятое в других областях — это должно быть минимумом наших требований на переговорах.

— Давайте сразу оговорим, что в ближайший год перемирие не состоится, — говорит экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. — И Россия, и Украина готовы продолжать конфликт. Чаша весов склоняется в сторону нашей страны, однако в текущих условиях Украина в состоянии воевать еще долго.

Для нашей страны важна и территория, которая вернется в состав России, и режим, который будет находиться в Киеве. Давайте представим, что перемирие будет достигнуто сегодня. В этом случае против России останутся большинство введенных санкций, а Европа будет наращивать военное производство и накачивать Украину вооружением.

Украина продолжит совершать диверсии и на территории России, и против российских трубопроводов и прочего имущества за рубежом. Европа мешать Украине не будет, но продолжит разжигать антироссийскую истерию.

В итоге в большем масштабе повторится история с Первой и Второй Чеченскими войнами. Так что Россия будет воевать либо до крушения политического режима в Киеве, либо, чего бы мне, конечно, не хотелось, до истощения самой способности продолжать боевые действия. И чтобы победить быстрей, нужно менять подходы — как на фронте, так и в тылу — здесь я говорю о ставшей уже притчей во языцех ротации мобилизованных.

А желание Трампа заключить мир сейчас натыкается на стойкое нежелание это делать его европейских союзников по НАТО. Тем не менее, устойчивость этой когорты европейских правителей нарушена.

И России нужно подумать, как усилить внутренние проблемы Европы, уменьшить влияние восточноевропейских русофобов на политику ЕС и убрать украинский вопрос из европейской повестки.