Долги родине: Россия нарастит выдачи кредитов другим странам до 1,8 трлн

23:09 23.10.2025

В ближайшие три года Россия предоставит другим странам кредиты на 1,8 трлн рублей — это на 14% больше, чем планировалось ранее, следует из нового проекта бюджета. Каким государствам и на какие цели РФ дает средства?

Средства направят на долгосрочные инвестиции в экономики партнеров, инфраструктурные проекты и закупку отечественной продукции. Так, Иран получит кредит на строительство железной дороги, Вьетнам — на приобретение военной техники РФ, Египет — на сооружение АЭС. При этом возвраты закладывают в разы ниже — всего 708 млрд за трехлетний период. Но даже при длительных сроках погашения межправительственные ссуды остаются выгодным инструментом: они укрепляют позиции России на мировой арене, дают дополнительные доходы казне и поддерживают экспортеров. Кто больше всего должен РФ и какие проекты запускаются с помощью нашей страны — в материале «Известий».

Кому Россия выдает кредиты



В 2026-м Россия намерена предоставить другим странам государственные финансовые и экспортные кредиты на $6,5 млрд, или 599 млрд рублей. В последующие два года объем займов составит по $6 млрд — 575 млрд в 2027-м и 601 млрд в 2028-м. Такие данные содержатся в материалах к проекту бюджета на ближайшую трехлетку («Известия» их изучили). Расчеты основаны на прогнозе Минэка, согласно которому в 2026–2028 годах средний курс доллара составит 100,2, 103,5 и 106 рублей соответственно.

Таким образом, в ближайшие три года Россия выдаст иностранным государствам кредиты почти на 1,8 трлн рублей, или $18,5 млрд. По сравнению с оценкой, заложенной в предыдущий бюджет (около 1,6 трлн, или $15,6 млрд), объем ссуд в рублевом эквиваленте увеличится примерно на 14% — на 217 млрд, а в американской валюте — на 19% ($2,9 млрд).

Займы нужны, чтобы завершить начатые проекты, выполнить международные обязательства и поддержать экспорт конкурентной российской продукции. К сентябрю 2025-го уже выдано 200 млрд рублей — 40% от годового плана, говорится в документах к бюджету.

Ключевая цель межгосударственных кредитов — поддержка национального экспорта и закрепление позиций российских компаний за рубежом, объяснил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Средства, как правило, идут на поставки отечественного оборудования, техники, строительных и инженерных услуг. Это помогает загружать предприятия внутри страны и поддерживать занятость в смежных отраслях.

— Среди типичных примеров — строительство инфраструктурных и энергетических объектов за границей: атомных электростанций, гидро- и тепловых станций, газопроводов, транспортных узлов, — добавил эксперт.

Кредиты в основном предоставляются стратегическим партнерам России и странам, где сосредоточены ее ключевые интересы. По словам Владимира Еремкина, наиболее тесные экономические связи сложились со странами ЕАЭС: Белоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном. Им средства выделяются на интеграционные проекты и укрепление союзных отношений. Кроме того, часть займов направляется в Азию (Вьетнам, Монголия и Индия), в Африку и на Ближний Восток (Египет, Турция и Алжир), а также в Латинскую Америку (Никарагуа и Куба).

Прежде всего речь идет о строительстве атомных электростанций и поддержке экспорта российской высокотехнологичной продукции, уточнил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, «Росатом» сейчас реализует проекты в Египте («Эль-Дабаа» на $25 млрд), Турции («Аккую» на $22 млрд), Бангладеш («Руппур» на $11,38 млрд), а также в Индии, Венгрии и Иране.

Есть и другие крупные инициативы — например, строительство железной дороги в Иране, на которое Россия планировала выделить €1,3 млрд из необходимых €1,6 млрд. Также недавно, по данным СМИ, РФ ратифицировала протокол к соглашению с Вьетнамом о предоставлении экспортного кредита на закупку российской продукции военного назначения.

Программа выдачи госкредитов формируется на основе межправительственных соглашений с другими странами, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там добавили: информация о таких займах закрыта. Однако, по данным Всемирного банка, совокупный долг иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составлял $28,9 млрд (примерно 2,3 трлн рублей по курсу ЦБ на 21 октября).

Крупнейшие должники на тот момент:

• Белоруссия — $8,2 млрд;

• Бангладеш — $5,9 млрд;

• Индия — $3,8 млрд;

• Египет — $1,8 млрд

• Вьетнам — $1,4 млрд.

Большая часть задолженности — $28 млрд — приходилась на долгосрочные кредиты со сроком погашения более года.

Как возвращают долги России



При этом доходы от погашения кредитов другими странами будут заметно ниже объемов новых выдач. В 2026-м они оцениваются в $3,2 млрд (294 млрд рублей), в 2027-м — в $2 млрд (192,5 млрд), а в 2028-м — в $3 млрд (221 млрд). Таким образом, за три года Россия ожидает вернуть чуть более $8 млрд, или 708 млрд рублей. По сравнению с параметрами предыдущего бюджета прогноз по поступлениям увеличен примерно на 25% в долларовом выражении и на 7% в рублевом — с $6,5 млрд (664 млрд рублей).

К сентябрю этого года страны погасили долг в 79 млрд рублей — почти половину от ожидаемого объема на год.

Разница между объемами выдач и возвратов ссуд связана со спецификой этого инструмента, отметил Игорь Расторгуев из AMarkets. Государственные экспортные кредиты предоставляются на срок до 25 лет с льготным периодом, в течение которого страна-заемщик не обязана производить выплаты. Например, при финансировании строительства АЭС основные платежи начинаются только после ввода станции в эксплуатацию — обычно через 7–10 лет с момента старта проекта, добавил эксперт.

Прогнозируемый возврат $3,2 млрд в 2026 году и около $2–3 млрд в последующие годы отражает график погашения по кредитам, выданным 10–15 лет назад. Кроме того, могли измениться условия ряда межправительственных соглашений, что повлияло на сроки выплат, подчеркнул Игорь Расторгуев.

— Прогноз по возврату средств ниже, чем по выдаче, скорее всего, потому, что в России понимают: некоторые страны не смогут вернуть кредиты в срок или сделают это с существенной отсрочкой. Напомним, что несколько лет назад РФ списала Кубе и ряду других государств невозвратные долги на сумму около $150 млрд. Когда кредиты выдаются неблагополучным странам, находящимся за пределами первой сотни мирового рейтинга по ВВП на душу населения, ожидать четкого соблюдения графика выплат сложно. В таких случаях геополитические интересы государства преобладают над экономическими, — пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, нельзя исключать, что такая щедрость не полностью безвозмездна: через многие страны Азии, Африки и Латинской Америки проходят трансграничные платежи российских экспортеров и импортеров. Эти государства часто выступают посредниками на фоне санкций против банков РФ и опасений вторичных ограничений для финансовых институтов дружественных стран.

В целом такие кредиты, даже с учетом рисков невозврата в срок, решают сразу несколько задач, отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. С одной стороны, они обеспечивают загрузку российских предприятий, стимулируя экспорт продукции машиностроения, энергетики и инфраструктуры. С другой — укрепляют экономические и политические связи с партнерами. По словам эксперта, в условиях санкционного давления и ограниченного доступа дружественных стран к международным рынкам капитала займы РФ становятся важным инструментом внешнеэкономической политики и расширения присутствия на развивающихся рынках.

Наталья Мильчакова добавила, что в перспективе это может принести дополнительные поступления в бюджет за счет процентов по займам, а также простимулировать развитие российских производств и отраслей, участвующих в строительстве и софинансировании зарубежных проектов, прежде всего в атомной энергетике. А это, в свою очередь, даст дополнительные налоговые доходы.

Автор: Милана Гаджиева