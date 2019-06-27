Основатель «Рольфа» допустил связь обысков с рейдерским захватом

17:11

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров допустил связь обысков в офисах компании с его политической позицией или рейдерским захватом.

«Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало - это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов», - заявил он.

Петров и его семья сейчас находятся за границей, интервью он дал по телефону, сообщает Forbes.

Обыски начались утром 27 июня сразу в нескольких офисах компании, расположенных в разных городах, утром в четверг пришли с обысками. По данным источника «Интерфакса», следственные действия не связаны напрямую с деятельностью компании, силовики изымают бухгалтерские документы по уголовному делу в отношении одного из контрагентов дилера, который сотрудничал с несколькими филиалами «Рольфа» в разных регионах.

По данным «Фонтанки», обыски проводятся по делу о валютных операциях по переводу средств на счета нерезидентов по подложным документам. Источник «Коммерсанта» в СКР сообщил, что среди подозрений - невозврат средств из за границы.

Петров создал «Рольф» в 1991 году, но в 2004 году отошел от руководства компанией. В 2007-2016 годах он был депутатом Государственной думы от «Справедливой России». По состоянию на 2010 год компания принадлежит кипрскому трасту, бенефициаром которого является сын Петрова Александр.