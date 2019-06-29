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РПЦ предложила изучать священные тексты в школе на уроках литературы

17:06 29.06.2019
Фото с сайта hochupravdu.blogspot.com
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В Русской православной церкви предложили ввести в школьную программу по литературе изучение религиозных текстов, пишет "Интерфакс".

"К сожалению, в рамках школьного курса одиннадцатилетнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям. Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве", "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" - цитирует агентство слова главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

По словам иерарха, президент России Владимир Путин во время "прямой линии" посоветовал молодым людям обратиться к религиозным текстам, потому что действительно эти религиозные тексты вне зависимости от вероисповедания человека несут очень существенную нравственную нагрузку. "И это нравственная составляющая, которой сегодня не хватает нашим молодым людям и нашим школьникам", - считает митрополит.

Он отметил, что остался позади период, когда на полках каждого государственного учреждения стояли многотомные собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.

"Сейчас эти времена прошли, и несостоятельность этих политических теорий и этого материалистического мировоззрения была убедительно показана, ее вред был показан теми репрессиями, которые осуществлялись в нашей стране, в том числе и репрессиями против верующих, - заявил архиерей. - Я надеюсь, что мы перелистнули эту страшную страницу в нашей истории".

Темы: Образование в России, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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29.06.2019, 20:44
Гость: Игорь Сорин

Я удивляюсь, зачем КПРФ заигрывает с попами.
"Он(Илларион, почему-то через одно "л") отметил, что остался позади период, когда на полках каждого государственного учреждения стояли многотомные собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
"Сейчас эти времена прошли, и несостоятельность этих политических теорий и этого материалистического мировоззрения была убедительно показана, ее вред был показан теми репрессиями, которые осуществлялись в нашей стране, в том числе и репрессиями против верующих, - заявил архиерей. - Я надеюсь, что мы перелистнули эту страшную страницу в нашей истории".
Для них все равно весь социализм- лжеучение, весь советский период- сплошные расстрелы верующих. И Сталин им особенно ненавистен. Который им и патриархию восстановил, и, по сути, ту самую(в действительности, а не в идеале, которой при хрусте французской булки и близко не было) православную нравственность(коей я, кстати, не сторонник). Ликвидировал революционный "Долой Стыд!" и оставил Россию с раздельными школами для мальчиков и девочек, как в "которую мы потеряли". Только в отличии от "которую мы потеряли", домов терпимости не было, в которые в которой ходили старшеклассники просвещаться.
И никакой благодарности у попов!
Еще и какой-то коммунист во главе всемирной ассоциации православных парламентариев... Чего ради? Попы вам спасибо все-равно не скажут!
29.06.2019, 20:27
Гость: однозначному

А что такое атеизм?
29.06.2019, 20:26
Гость: Захару

Вообще то атавизм
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