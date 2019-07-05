В Иркутской области пожаловались на спекулянтов, перепродающих гумпомощь

11:50

Жители Иркутской области заявили, что спекулянты перепродают гуманитарную помощь, которую присылают для пострадавших от паводка.

Как пишет РИА Новости, ситуацию взял под контроль губернатор Приангарь Сергей Левченко. По его словам, для контроля будет привлекаться полиция. "Такие факты не должны оставаться без должного реагирования", - заявил он.

Он пообещал провести ревизию и тщательно проконтролировать перемещение гумпомощи на всех этапах - от транспортировки до передачи муниципалитетам.

Ранее также сообщалось о случаях мародерства. После этого в Госдуме выступили с инициативой ввести за такие преступления уголовное наказание.

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, число пострадавших достигло 340. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

Добровольцы работают в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи в Иркутске, Братске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Саянске. Пострадавшим выдано почти 70 тонн продуктов питания, 55 тысяч литров питьевой воды, 20 тонн одежды и обуви.