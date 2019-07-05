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В школах хотят запретить мобильные телефоны

08:57 5.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В российских школах могут ограничить использование мобильных телефонов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По словам Поповой,  соответствующее предложение находится на стадии разработки и будет представлено до начала нового учебного года.

"Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца", — сказала она на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу. По ее мнению, следует вообще "запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность".

Она добавила, что многие педагоги, директора школ и родители высказываются против использования детьми телефонов в школе, особенно в младших классах, где это отвлекает от учебного процесса. "На перемене вместо общения дети играют в различные игры. Существует социальное неравенство", - добавила она.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что данная инициатива не будет поддержана родителями, пишет RT. «Это уже не первая подобная инициатива. Но раньше говорилось не о полном запрете использования мобильных телефонов в школах, а об ограничении средств мобильной связи. Логично, если дети не будут пользоваться телефонами на уроках. Но есть, допустим, младшие школьники, которые несколько раз в течение дня созваниваются с родителями, есть старшие школьники, которые могут воспринять эту инициативу в штыки», — сказала она.

Ограничение использования телефонов во время учебного процесса оправданно, считает глава комитета. Однако в течение дня и в дороге ребёнок должен иметь возможность связаться с родителями.

«Наличие мобильного телефона помогает семье ориентироваться, где находится ребёнок. Инициатива, скорее всего, не будет поддержана большинством родителей», — заключила Волынец.

Темы: Мобильные телефоны, Школьное образование в России, Роспотребнадзор
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