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Геннадий Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

22:52 6.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который ранее возглавлял Роспотребнадзор, заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас грузинское виноделие.

Об этом он заявил журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2" в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Онищенко ранее возглавлял Роспотребнадзор, в том числе, и в 2006 году, когда была введен запрет на поставки в РФ вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии.

Возвращаться на российский рынок эти товары стали лишь с 2013 года: сначала были допущены поставки грузинского вина и минеральной воды, а затем сельхозпродуктов низкого карантинного риска, таких, как чай, орехи, лавровый лист, сухофрукты, к которым позже добавились практически все виды фруктов, цитрусовых, овощей и бахчевых.

После недавних массовых акций протеста в Тбилиси, поводом к которым стал приезд российской делегации для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Москва ввела запрет на авиасообщение с Грузией, указав на небезопасность нахождения туристов в этой стране.

На просьбу прокомментировать нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси Онищенко ответил, что вина за это лежит на грузинской стороне, так как именно грузинская оппозиция устроила провокацию. При этом он напомнил, что экономические санкции Россия не вводила, но в случае новых недружественных шагов соседнего государства российские власти могут пойти и на этот шаг: запретить ввоз товаров, пишет "Интерфакс".

В конце июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков, так как их качество в динамике становится хуже.

Темы: Грузия
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 00:31
Гость: личный опыт

я гляжу у нас в верхах конкретно одни предатели...
Грузины наших миротворцев убивают, а этот деятель им виноделие спасает.
Слов нет, одни эмоции. Да еще и хвалится этим.
07.07.2019, 00:12
Гость: С таким

же успехом можно назвать Медведяку спасителем России.
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