Геннадий Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

22:52

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, который ранее возглавлял Роспотребнадзор, заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас грузинское виноделие.

Об этом он заявил журналисту грузинской телекомпании "Рустави 2" в Люксембурге, где он в составе российской делегации участвует в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Онищенко ранее возглавлял Роспотребнадзор, в том числе, и в 2006 году, когда была введен запрет на поставки в РФ вина, минеральной воды, сельхозпродукции из Грузии.

Возвращаться на российский рынок эти товары стали лишь с 2013 года: сначала были допущены поставки грузинского вина и минеральной воды, а затем сельхозпродуктов низкого карантинного риска, таких, как чай, орехи, лавровый лист, сухофрукты, к которым позже добавились практически все виды фруктов, цитрусовых, овощей и бахчевых.

После недавних массовых акций протеста в Тбилиси, поводом к которым стал приезд российской делегации для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Москва ввела запрет на авиасообщение с Грузией, указав на небезопасность нахождения туристов в этой стране.

На просьбу прокомментировать нынешнее обострение отношений Москвы и Тбилиси Онищенко ответил, что вина за это лежит на грузинской стороне, так как именно грузинская оппозиция устроила провокацию. При этом он напомнил, что экономические санкции Россия не вводила, но в случае новых недружественных шагов соседнего государства российские власти могут пойти и на этот шаг: запретить ввоз товаров, пишет "Интерфакс".

В конце июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков, так как их качество в динамике становится хуже.