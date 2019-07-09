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Жители Курска отсудили у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

12:55 9.07.2019
Министерство финансов РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Ленинский районный суд Курска взыскал с Минфина РФ более 2 млн рублей в качестве компенсации в пользу двух местных жителей за обнаруженный ими в 2012 году и сданный государству клад российских золотых монет дореволюционной чеканки.

Как пишет издание "Курск сегодня",  клад был найден в ходе проведения ремонта в доме по улице Ильича. Была обнаружена стеклянная бутылка, в которой находились золотые монеты дореволюционной чеканки — всего 260 штук.

Клад, как это требует закон, истец добровольно передал полиции. Какое-то время монеты хранились в комнате вещественных доказательств городского УМВД, а далее были направлены в Гохран России.  Однако после вскрытия упаковки с монетами вместо них было обнаружено лишь 3 гаечных ключа и канцелярский степлер.

По факту пропажи ценностей было возбуждено уголовное дело, но затем приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Клад был оценен в более 4 млн рублей. Согласно законодательству нашедший клад и собственник земельного участка, где он был найден, имеют право на вознаграждение в размере половины его стоимости. Однако жители Курска, нашедшие клад так и не получили положенную награду.

Они решили добиться компенсации за пропавший клад и подали в суд на Министерство финансов России, потребовав выплатить ему компенсацию в два миллиона рублей.

На слушаниях представители Минфина и УМВД пытались отвергнуть требования истцов, оперируя тем, что они не собирались передавать находку полиции, а были вынуждены сделать это после попытки продать часть найденных монет. 

Суд выслушал все стороны и признал требования истцов законными. С Минфина предстоит взыскать 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля.

Отмечается, что решение может быть обжаловано.

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 18:12
Гость: лучшеб не находили

Где золото Третьего Рейха? Правильно в ФРС США. И эти монеты отправят Ротшильдам поживиться.За что расстреляли "царскую семью" за то что хранили свои деньги в деньгах Ротшильдов,чтобы не требовали золото свое обратно. Почему в 90-е бюджет Нью-Йорка был больше бюджета России? Верно награбленное в России отвезли воротила на Уолл-Стритт. И сейчас опять отвезут западным олигархам.
09.07.2019, 17:14
Гость: ABCD

Монеты “Империал”- царские "червонцы"- выпускались с 1895 по 1897 год. Вес экземпляра составлял 12,9г, то есть вес золота в 260шт составляет 3кг 354гр, что по рыночной цене золота сейчас равно примерно 10млн100тыс руб. Их вознаграждение не дотягивает до 50% стоимости клада никак.
Второй аспект- одна монета как изделие стоит в зависимости от состоянии от 9000р до 33000р. А в особо хорошем состоянии цена одной монетки может составлять более шести миллионов рублей!
Стоит только порадоваться за МВД которое в очередной раз показало, насколько там всё прогнило и насколько вороватые их сотрудники. Интересен так же факт того, как МВД отказывало людям в их законных правах на ходу сочинив байки о их "намерениях".
09.07.2019, 16:52
Гость: *

"отдавал эти самые вещественные доказательства "в аренду" своим родственникам" - точнее, "во временное пользование"(с).
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