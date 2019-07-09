Жители Курска отсудили у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

12:55

Ленинский районный суд Курска взыскал с Минфина РФ более 2 млн рублей в качестве компенсации в пользу двух местных жителей за обнаруженный ими в 2012 году и сданный государству клад российских золотых монет дореволюционной чеканки.

Как пишет издание "Курск сегодня", клад был найден в ходе проведения ремонта в доме по улице Ильича. Была обнаружена стеклянная бутылка, в которой находились золотые монеты дореволюционной чеканки — всего 260 штук.

Клад, как это требует закон, истец добровольно передал полиции. Какое-то время монеты хранились в комнате вещественных доказательств городского УМВД, а далее были направлены в Гохран России. Однако после вскрытия упаковки с монетами вместо них было обнаружено лишь 3 гаечных ключа и канцелярский степлер.

По факту пропажи ценностей было возбуждено уголовное дело, но затем приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Клад был оценен в более 4 млн рублей. Согласно законодательству нашедший клад и собственник земельного участка, где он был найден, имеют право на вознаграждение в размере половины его стоимости. Однако жители Курска, нашедшие клад так и не получили положенную награду.

Они решили добиться компенсации за пропавший клад и подали в суд на Министерство финансов России, потребовав выплатить ему компенсацию в два миллиона рублей.

На слушаниях представители Минфина и УМВД пытались отвергнуть требования истцов, оперируя тем, что они не собирались передавать находку полиции, а были вынуждены сделать это после попытки продать часть найденных монет.

Суд выслушал все стороны и признал требования истцов законными. С Минфина предстоит взыскать 2 миллиона 152 тысячи 284 рубля.

Отмечается, что решение может быть обжаловано.