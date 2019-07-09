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Жириновский накричал на журналистов из-за отсутствия к нему вопросов

21:29 9.07.2019
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин
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В ходе пресс-подхода в Госдуме лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский повысил голос на журналистов и возмутился отсутствием к нему вопросов.

"Я 20 минут говорю, что я подошел? А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?" — приводит слова парламентария "Москва24".

Жириновский объяснил, что его не устраивает, когда разговор превращается в монолог, ведь он хочет слышать обратную связь и отвечать на вопросы других людей.

"Давайте быстро! Быстро вопрос!" — потребовал Жириновский.

Во время "монолога" Жириновский рассказал о своем отношении к инициативе запретить школьникам пользоваться телефонами. Депутат считает, что такой запрет вводить нельзя, потому что школьники не смогут снимать случаи издевательства над ними.

Он также полагает, что школьники отвлекаются на телефоны, потому что им неинтересно на уроках. "Почему они на уроках не слушают учителя? Серость. Это длится уже 100 лет", – заявил Жириновский.

Он добавил, что в то время, когда он учился в школе, тоже никто не слушал учителя, а ждали звонка и кричали "ура", когда учительница заболевала.

Жириновский привел в пример урок, который он провел в одной из московских школ. По его словам, ученики слушали его "разинув рот" и никто не пользовался телефонами.
 

Темы: Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 05:13
Гость: Трезвый

вывод. Старость не радость. Пора бы лидеру ЛДПР успокоиться и отдохнуть от тяжелой работы которую ему КГБ поручила еще в начале 90-х. Он сделал все что мог и даже больше хотя за шутками и экстравагантностью очень часта торчали уши провокатора. Гуд бай!
10.07.2019, 04:57
Гость: недопустимо

К самому первому оппозиционеру Жириновскому у журналистов никаких вопросов.Это конечно недопустимо по отношению к основателю ЛДПР,основоположнику многопартийности со времен СССР.
10.07.2019, 04:54
Гость: Борис

zakaz
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