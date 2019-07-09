Жириновский накричал на журналистов из-за отсутствия к нему вопросов

21:29

В ходе пресс-подхода в Госдуме лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский повысил голос на журналистов и возмутился отсутствием к нему вопросов.

"Я 20 минут говорю, что я подошел? А вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?" — приводит слова парламентария "Москва24".

Жириновский объяснил, что его не устраивает, когда разговор превращается в монолог, ведь он хочет слышать обратную связь и отвечать на вопросы других людей.

"Давайте быстро! Быстро вопрос!" — потребовал Жириновский.

Во время "монолога" Жириновский рассказал о своем отношении к инициативе запретить школьникам пользоваться телефонами. Депутат считает, что такой запрет вводить нельзя, потому что школьники не смогут снимать случаи издевательства над ними.

Он также полагает, что школьники отвлекаются на телефоны, потому что им неинтересно на уроках. "Почему они на уроках не слушают учителя? Серость. Это длится уже 100 лет", – заявил Жириновский.

Он добавил, что в то время, когда он учился в школе, тоже никто не слушал учителя, а ждали звонка и кричали "ура", когда учительница заболевала.

Жириновский привел в пример урок, который он провел в одной из московских школ. По его словам, ученики слушали его "разинув рот" и никто не пользовался телефонами.

