Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля.
Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram, назвав такой способ передвижения нестандартным.
«Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти», - написал министр.
По информации РИА Новости, Орешкин намерен поехать на автомобиле Lada Xray.
По словам Орешкина, он поедет по трассе М-7.
«Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани», - заявил Орешкин.