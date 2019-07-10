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Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada

10:58 10.07.2019
Фото с сайта economy.gov.ru
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля.

Об этом он сообщил в своем аккаунте Instagram, назвав такой способ передвижения нестандартным.

«Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти», - написал министр.

По информации РИА Новости, Орешкин намерен поехать на автомобиле Lada Xray.

По словам Орешкина, он поедет по трассе М-7.

«Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани», - заявил Орешкин.

Темы: Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.07.2019, 11:57
Гость: такс

А можно фото всей колонны
10.07.2019, 11:13
Гость: Чингачгук

Это такой молодой оптимист из цирка.
10.07.2019, 11:05
Гость: Макар

Да пусть хоть на телеге едет пятым колесом...
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