Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после ареста коллег в Москве

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Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег, пишет "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, офицеры спецподразделения «Альфа» были в командировке на Северном Кавказе «и предпочли скрыться» после появления информации об арестах в ведомстве.

Изднание также сообщает, что за последние два года на «участников обнального рынка» совершены два нападения. Кортежи с деньгами блокировали микроавтобусы без номеров, откуда выбегали мужчины и кричали «Работает ФСБ». Чем заканчивались нападения, газета не уточняет.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в нападении на офис московского банка «Металлург» и похищении около 140 миллионов рублей. Арестованными по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов.

10 июля сообщалось, что деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали китайским бизнесменам, работающим в торговом комплексе «Садовод». Преступники рассчитывали обменять их на 2,5 миллиона долларов.