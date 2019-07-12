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Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после ареста коллег в Москве

09:45 12.07.2019
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Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег, пишет "Новая газета" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, офицеры спецподразделения «Альфа» были в командировке на Северном Кавказе «и предпочли скрыться» после появления информации об арестах в ведомстве.

Изднание также сообщает, что за последние два года на «участников обнального рынка» совершены два нападения. Кортежи с деньгами блокировали микроавтобусы без номеров, откуда выбегали мужчины и кричали «Работает ФСБ». Чем заканчивались нападения, газета не уточняет.

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в нападении на офис московского банка «Металлург» и похищении около 140 миллионов рублей. Арестованными по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Карелин и Александр Власов.

10 июля сообщалось, что деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали китайским бизнесменам, работающим в торговом комплексе «Садовод». Преступники рассчитывали обменять их на 2,5 миллиона долларов.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 15:49
Гость: Ягода на малине

Товарищ Сталин таких решением тройки чистил без следов.Позорище.Наверно еще и человеческими органами торговали..
12.07.2019, 15:47
Гость: А чё?

Ничего удивительного. Их начальство начало службу на новую власть с того что, получив бесплатно от уходящей Советской власти земельные участки под дачи, тут же продали все эти участки по рыночной цене за тысячи баксов. И до сих пор они и все другие в ФСБ служат не государству, а его величеству капиталу. И набирают туда и продвигают только тех, кто придерживается только этого принципа - государство и власть меняются, а капитал вечен. И сам самый главный тоже патриот именно этого принципа и всячески поощряет именно таких приверженцев.
12.07.2019, 15:20
Гость: ВВВ

Так они, как те, кого арестовали, были кавказцами? А не те ли это "ФээСБэшники", которые несколько лет назад отмечали в чемоданах на колёсах в Москве окончание обучения?
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