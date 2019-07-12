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В правительстве предложили отказаться от уничтожения изъятых продуктов

18:31 12.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Вице-премьер Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос о том, чтобы не уничтожать изъятые продукты питания, сообщает ТАСС.

«Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения», — сказал Гордеев, комментируя соответствующую инициативу Роспотребнадзора.

В России изъятые продукты питания уничтожают с августа 2015 года. В первую очередь речь идет о продовольствии, на которое распространяются санкции.

С августа 2015 года по начало апреля 2017 года, по официальным данным, было уничтожено почти 11 тысяч тонн продуктов, которые пытались ввезти в РФ в обход санкций.

Против уничтожения продуктов, годных к употреблению выступали правозащитники, однако добиться отказа от такой практики не удалось. В Госдуму вносились законопроекты о раздаче изъятых продуктов малоимущим, но они были отклонены.

В июне 2019 года Роспотребнадзор предложил отказаться от того, чтобы уничтожать изъятые продукты, которые можно использовать иначе. Против выступил Россельхознадзор. Его официальный представитель Юлия Мелано в интервью «Говорит Москва» назвала инициативу Роспотребнадзора «непроработанной», добавив, что «коллеги не до конца понимают все риски».

Темы: Продовольственная безопасность России, Продовольственный рынок, Правительство России
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Комментарии читателей
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12.07.2019, 23:34
Гость: иван

опять смех на весь мир и смех и грех кто там заправляет в правительстве ккой премьер такие и министры
12.07.2019, 23:29
Гость: Гость

У нас столько голодающих в стране. При Сталине уничтожение продуктов трактовали бы сразу и однозначно со всеми вытекающими.
12.07.2019, 23:02
Гость: Это Вы загнули!

Гнильё вряд ли кто-нибудь везёт!
Везут, чтобы заработать, а не на свалку...
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