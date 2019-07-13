Журналисты самостоятельно проверили сколько мёртвых москвичей «поддержало» Соболь поддельными подписями

09:52

В подписных листах юристу Илье Ремеслу удалось обнаружить порядка 50 «мертвых душ»

Любовь Соболь продолжает вести грязную политическую игру в стиле 90-х годов прошлого века. Оказалось, что в подписных листах ставленницы Алексея Навального стоят поддельные автографы «мертвых душ».

Фото с сайта 2015-2016.vybor-naroda.org

Федеральное агентство новостей опубликовало репортаж, в котором рассказало подробности случившегося.

В эту ужасную историю непросто поверить, однако это, действительно, правда. Соболь «собрала» подписи покойных жителей столицы, которые погребены на кладбищах Москвы и Подмосковья. К примеру, одна из «подписантов» Соболь, Елизавета Роговина, умерла ещё в апреле текущего года, женщина покоится на Миусском кладбище. Другой ныне покойный житель столицы, якобы отдавший свой автограф в пользу юриста так называемого ФБК, погребен на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

При проверке подписных листов оказалось, что тысячи человек, которые там числятся, не проживают по указанным адресам. Некоторые из них и вовсе усопшие.

Сообщается, что «мертвые души» также были обнаружены и в подписных листах Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина. В общей сложности среди трехсот подписей, предоставленных упомянутыми кандидатами, юристу Илье Ремеслу удалось обнаружить порядка 50 «мертвых душ».

Проверка была выборочной, а это значит, что каждая шестая подпись принадлежит умершему москвичу.

Ставленница Навального пытается незаконно заполучить депутатский мандат. По всей видимости, без помощи людей из мира потустороннего ей не справиться. Ведь среди живых у Соболь единомышленников почти нет.

