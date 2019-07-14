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Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух островов

16:44 14.07.2019
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Российская сторона отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора. 

Ссылаясь на источник, близкий к переговорному процессу, агентство Kyodo сообщает, что одной из причин отказа российской стороны даже обсуждать такую возможность стало беспокойство РФ, связанное с японско-американским военным альянсом.

Отказ также был обусловлен опасениями, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны российского населения.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений, напоминает ТАСС.

В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

 

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 00:17
Гость: Omega

Отказ правильный, а аргументация нет. Отказ надо мотивировать не страхом перед возможными американскими базами на Курилах и не страхом падения рейтинга власти у населения. Отказ надо объяснить невозможностью передачи части территорит России кому либо, ибо Россия своими территориями не разбрасывается.
14.07.2019, 23:29
Гость: Рано или поздно

все равно придется отдать. Даже несмотря на то, что это исконно-русские земли с незапамятных времен.
14.07.2019, 23:21
Гость: Рабинович

Таисия, дорогая, какой туризм??
Вот Крым - уж, казалось бы, райское место! - а толком заработать на туризме не может. Вся Россия 5 лет его кормит.
С Курилами ситуация намного хуже.
Во-первых, далеко и дорого: из Москвы на Сахалин, и потом самолётиком или корабликом в Южно-Курильск - порядка 50 тыс.руб в один конец.
Во-вторых, погранзона: свободно гулять можно только в населённых пунктах; выйти за околицы - оформляй разрешение.
В-третьих, очень дождливая и в основном холодная погода.
Словом, наберут за год максимум несколько сот экстремалов.
Я бы предложил иное: создать на Южных Курилах военную базу - и открыть её для туристов, но не наших, а японских. Пусть катаются на танках, стреляют из пулеметов, глазеют как солдаты прыгают через препятствия...
На таком туризме можно заработать.
А иначе - одни убытки.
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