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В Москве проходит акция за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму

15:37 14.07.2019

В центре Москвы проходит  несогласованная акция в поддержку и за допуск независимых от мэрии Москвы кандидатов в Мосгордуму. На встречу с кандидатами в депутаты Новопушкинский сквер пришли около 1 тыс. человек. 

Фото со страницы Feldman в Твиттер. 

В ходе акции один из организаторов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин призвал участников мирно пройти до мэрии Москвы, собравшиеся последовали за ним.

Данная акция не согласована, ее организаторам было передано официально предупреждение полиции, напоминает "Коммерсант". Сами организаторы настаивают, что имеют право проводить мероприятие в формате встречи с избирателями, так как они пока являются кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Полиция уже произвела первое задержание: был задержан кандидат в депутаты Московской городской Думы по 38 округу от «Правого блока» Владимир Бурмистров.

Участники акции требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых от властей кандидатов. В сквер пришли кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи, — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Также в акции участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель председателя партии Николай Рыбаков и другие.

Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429. Также комиссия нашла недопустимое количество брака в подписях за кандидата в Мосгордуму бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (18,4%). Проблемы с подписями есть и у других самовыдвиженцев. В частности, у члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что среди «провластных» кандидатов также многие не прошли отбор.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 01:08
Гость: Ха!

Полиция пресекла несанкционированную акцию протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным правоохранителей, на неё собрались около одной тысячи участников. Прокуратура Москвы предупредила организаторов этого действа о негативных последствиях. Как пояснили в надзорном ведомстве, мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не согласовано.

А вот какие "москвичи" и с каким целями пришли на акцию в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму:

— Вы сами из какого округа?

— Я сам с Украины.

— С Украины. А пришли почему?

— Ну потому что, я думаю, что пора, чтобы здесь такая власть была, как сейчас в Украине.
15.07.2019, 00:44
Гость: Простой

Мне не нравится Навальный своими либеральными взглядами. Но не пускать кандидатов на выборы в такой откровенно наглой форме, расчищая дорогу едросам- ворам вроде Метельского- верх цинизма. Произошел захват власти незаконный и ее пытаются удержать настоящие преступники.
14.07.2019, 22:52
Гость: историк

Батенька, вы слишком далеко вперед забегаете, нарушая историческую хронологию и исторические параллели. С начала по правилам бытия, происходит революция, затем гражданская война и национализация, и только после настает черед недобитых врагов народа.
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