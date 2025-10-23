Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией
Президент США Дональд Трамп, отменив встречу с коллегой Владимиром Путиным в Будапеште и введя новые санкции, «полноценно встал на «тропу войны с Россией». Об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена», — написал Медведев.
«Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — указал зампред Совбеза РФ.
23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. После этого США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний, пишет Газета.RU.
Как радовались первому сроку Трампа в ГД РФ. Прямо там шампанским отмечали.
ДАЛЕЕ держали кулачки за ТРАМПА.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф поделился деталями о своей встрече с президентом Владимиром Путиным 13 марта. Уиткофф рассказал о ней в интервью журналисту Такеру Карлсону.
По словам спецпосланника, Путин через него передал Трампу портрет, заказанный «у ведущего российского художника». Кроме того, Путин рассказал ему историю о том, как переживал за Трампа после того, как на республиканца совершили покушение. В него пытались стрелять в середине июля прошлого года.
«Он рассказал мне историю, Такер, о том, как, когда президент [Трамп] был ранен, он пошел в свою местную церковь, встретился со своим священником и молился за президента, не потому, что он бы стал президентом Соединенных Штатов, а потому, что у него была дружба с ним, и он молился за своего друга», — рассказал Уиткофф.
Очень трогательно и романтично.
После всего что было ....энтот Трамп оказался предателем= И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — указал зампред Совбеза РФ.
В отличие от нас Дмитрий Анатольевич много больше знает.
карефана саркози посадили с которым вместе бухали
" в Западной Германии (без ГДР) было 36 тыс. советских станков, которые закупали немецкие бизнесмены."
В СССР был мощный Краснодарский станкостроительный завод, который производил обрабатывающие комплексы. Слабое место в советских станках была электроника. Поэтому в экспортных вариантах приходилось использовать импортные составляющие, как-то из Франции. Но это слабое место можно было ликвидировать. Вместо этого уничтожили всю отрасль. Глупее быть не может.
Сегодня, уже пятница? Что персонаж опять нажрался по полной и несёт ахинею?
