Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией

11:32 23.10.2025

Президент США Дональд Трамп, отменив встречу с коллегой Владимиром Путиным в Будапеште и введя новые санкции, «полноценно встал на «тропу войны с Россией». Об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена», — написал Медведев.

«Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — указал зампред Совбеза РФ.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. После этого США ввели новые санкции против российских нефтяных компаний, пишет Газета.RU.