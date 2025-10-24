«Коалиция желающих» хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты
Так называемая «коалиция желающих» европейских стран по помощи Украине обсудит в пятницу, 24 октября, вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет. Об этом сообщает канал Sky News.
«В повестку дня сегодняшнего заседания коалиции желающих войдут следующие вопросы. Развертывание на Украине ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России», — цитирует сообщение телеканала Газета.RU.
Отмечается, что вместе с тем члены «коалиции» обсудят вопрос об изъятии российских замороженных активов в Европе, а также то, как нанести Москве «еще больший удар» в нефтяной сфере.
Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.
При этом президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Украине на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.
Это потому, что согласно закону Ньютона, действие равно противодействию. На каждый "ошеломляющий удар" с одной стороны следует ошеломляющий удар с другой стороны. У Англии и Франции тоже есть ядерное оружие.
Европа надёжный партнёр лучше чем США , Иран и Европа также могут договориться помимо США ,Европа источник и центр Западной цивилизации .
Если хочешь погубить Украину, то и ей можно.
ВСе-таки неслабо работает укропропаганда, если такие мечтатели еще находятся на Украине, население которой сократилось с 52 млн до 20 млн в результате бездарного правления всяких зеленских, порошенко и пр.
В упор не видишь реальности.
давно в куеве с одного берега на другой на лодке передвигался?