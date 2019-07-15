Главу «Нового потока» задержали за хищение 3 млрд долларов

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Главу нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова задержали и доставили в следственный департамент МВД. По данным СМИ, бизнесмена подозревают в хищении кредитных трех миллиардов долларов у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

«АО „Новый поток“ информирует о том, что 13 июля 2019 года по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту Шереметьево был задержан председатель совета директоров АО „Новый поток“ Д. П. Мазуров и принудительно доставлен в следственный департамент МВД Российской Федерации. В настоящее время Д. П. Мазурову предъявлено постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу», — цитирует РИА «Новости» сообщение АО «Новый поток».

В компании обратили внимание, что Мазуров добровольно приезжал в следственный департамент для дачи разъяснений 11 июля. В тот же день он передал правоохранительным органам обширный пакет документов. В сообщении также утверждается, что еще 5 июля было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но позднее это решение было отменено.

Изменение позиции следствия и задержание Мазурова в АО «Новый поток» объяснили оказанием давления на правоохранительные органы со стороны недоброжелателей бизнесмена.

По данным газеты «Коммерсантъ», Мазурова задержали в рамках дела о хищении кредитных средств в размере более трех миллиардов долларов. В понедельник ему могут избрать меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Группа компаний «Новый поток» занимается нефтепереработкой и сбытом нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В АО входит Антипинский НПЗ в Тюменской области и Марийский НПЗ в Марий Эл.