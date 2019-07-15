]]>
]]>
Главная В России Новости

Банки создадут возможность снять наличные в магазинах

07:54 15.07.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Крупнейшие банки России организуют сеть банкоматов в торговых точках по всей стране, чтобы граждане в любой момент имели возможность снять наличные деньги, пишет газета "Известия".

По словам замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков, магазины, где можно будет обналичить деньги, будут получать с этого небольшую комиссию. При этом сервис будет доступен только при совершении покупки.

По замыслу создателей, сеть банкоматов должна облегчить жизнь людям в деревнях и малых населенных пунктах. Кроме того, магазины смогут реже инкассировать наличные деньги.

Центробанк поддержал идею.

Некоторые организации уже запустили проект в пробном режиме. Среди них Сбербанк, банк "Русский стандарт", магазин "Фасоль" и Россельхозбанк.

Роспотребнадзор проверит, не нарушает ли права потребителей необходимость купить что-нибудь в магазине, чтобы получить возможность снять наличные. Пока специалисты по защите прав потребителей не сделали заключение по этому вопросу.

Темы: Банки в России, Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.07.2019, 13:58
Гость: Влад 33

Что-то меня слово Банки попутало..((. В действительности ( в США) магазины ( не все!) имеют возможность , по моему желанию, выдать мне от 5 и до 100$ всего.. это удобно , но при этом данная наличность выдаваемая тебе магазином, снимается с твоего счёта .. В целом - нормально, но ( я лично) на такие «новшества» и не реагирую почти совсем.. ))).
Данные суммы наличных , иногда действительно экономят ваше время, так как вы например выйдя из магазина решили заскочить ( к примеру) на базар что-то купить..
Но под каким соусом здесь оказались банки(?) и какой ещё к черту «небольшой процент», когда эти наличные - равносильно тому что вы сами сняли свои деньги.. при чем здесь какая-то дополнительная оплата? За что ?
15.07.2019, 11:00
Гость: gvozd

это стандртный сервис в странах запада - в штатах cashback зовется.
однако меня всегда ошарашивал один и тот же вопрос - а Банки тут причем?
все делает Магазин.
это магазин принимает Наличку в качестве оплаты и магазин же выдает покупателю вместо "сдачи" накопленный в течении дня нал, что бы не нести в банк - банк тут Только Коммиссию снимает, НЕ Работая в процессе.
это наглядная демонстрация противоестественности режима в котором мы живем.
банк тут внедрен Законом, что бы Следить за вами.
потому что нет законов обязывающих следить за клиентами магазины, а вот банки слежкой знаиматься Обязаны и потому этот сервис построен через одно место автогеном.
а люди.. просто неинформированы.
потому что приняты другие зконы, которые Запрещают под страхом Уголоного преследования публиковать КАК банки занимаются слежкой.
такие вот "свободы"..
15.07.2019, 09:34
Гость: Макар

Очень мило! Какая трогательная забота о потребителе! И магазины в шаровой доступности и повсеместная возможность снять деньги в любое время дня и ночи... Только о том, что эти деньги все труднее достаются и зарабатываются старательно умалчивается.
Создайте возможность заработать эти деньги! А как их снять и где сохранить каждый уж найдёт способ...
Все комментарии (6)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.