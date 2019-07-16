Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы

12:18

По состоянию на утро вторника процедуру регистрации прошли 216 кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.

Среди тех, кому было отказано в регистрации - футболист Дмитрий Булыкин (43 округ), глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (45 округ), а также директор «Аптекарского огорода» МГУ им. Ломоносова Алексей Ретеюм (45 округ).

25 окружных избирательных комиссий уже завершили свою работу, еще 20 в течение дня должны рассмотреть документы 47 кандидатов.

Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

При этом выдвинувшиеся в Мосгордуму оппозиционные политики пожаловались, что в городе подписи за них собирают фальшивые сборщики, не связанные с их штабами. Как пишут «Ведомости», об этом заявили Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что срок проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов можно было бы увеличить с 10 до 15 дней, чтобы проводить проверку «в спокойной обстановке».

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партспискам не предусмотрены. В этом году в трех избирательных округах впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.