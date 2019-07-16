В Турцию начались поставки С-400. А что в перспективе?

Контракт с Турцией в очередной раз подчеркнул зашкаливающую научно-технологическую мощь Советского Союза

На днях российские самолеты начали доставлять в Турцию компоненты зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф». По мнению военных экспертов, этим дело не ограничится.



Пусковые установки зенитных ракет комплекса С-400. Фото Goodvint с сайта wikimedia.org

Много было сломано копий вокруг этого контракта и высказано разнообразных мнений, причем нередко прямо противоположных друг другу.

Ряд специалистов были уверены, что Россия совершила настоящий прорыв, поставив современное оружие стране НАТО, другие выражали опасение, что именно Турции поставлять С-400 не стоило. Ведь ещё свеж в памяти сбитый турецким истребителем F-16 российский бомбардировщик Су-24 и гибель одного из пилотов.

Помнится, тогда на самом высшем уровне заявлялось, что турки помидорами не отделаются, однако прошло совсем немного времени, и Россия и Турция стали чуть ли не стратегическими партнёрами. О чем красноречиво говорят поставки С-400 турецкой стороне – абы кому такие комплексы не поставляются.

Такая поставка базируется на куда более глубоких отношениях, нежели обычные межгосударственные отношения. Сложно представить, чтобы Россия поставила С-400, например, Дании или Хорватии, изъяви они такое желание.

Турция стала второй страной НАТО после Греции, которая получила российские зенитные системы большой дальности. Вернее, первой, если уж следовать строго прописанным контрактным пунктам.

А прописан там был контракт от 1996 года между Россией и Республикой Кипр, согласно которому на остров Афродиты должны были убыть два дивизиона С-300, но комплексы эти базируются не на Кипре, а на восточной части острова Крит. А все из-за того, что поставка С-300 на Кипр вызвала натуральную истерику у Турции, которую поддержали США, и пришлось Кипру убрать два дивизиона ЗРК на Крит, дабы не накалять обстановку в регионе.

Стоит отметить удивительную стойкость тогдашнего президента Б. Ельцина, который проявил характер, и российский ВПК заработал 240 млн долларов. И всё это вопреки недовольному и весьма громкому порыкиванию «партнеров», доносившемуся как из Вашингтона, так и из Анкары. Но Ельцин – что удивительно – не включил заднюю скорость, а сделал так, как было нужно в интересах страны и нашим по-настоящему близким партнерам – киприотам.

Прошло чуть больше 20 лет, теперь российские самолеты с компонентами С-400 приземляются на военном аэродроме под Анкарой. Из Вашингтона доносится уже не недовольное бормотание, а вполне конкретные, громкие угрозы, Турцию обещают примерно высечь и сильно осложнить ей жизнь в ближайшее время.

За всей этой историей с интересом наблюдает и Индия, которая также хочет приобрести российские С-400, но которой в Вашингтоне категорически отсоветовали это делать, дабы не осложнять индийско-американское сотрудничество. Особенно в военной сфере.

Индия в последнее время все чаще и чаще выбирает американское оружие, что вполне объяснимо, учитывая тот факт, что индийцы рассчитывают в ближайшие годы вывести свою оборонку на качественно иной уровень, вот почему проявляют интерес как к американским и европейским технологиям, так и находятся в близких отношениях с Москвой. Грубо говоря, Индия пытается усидеть на двух стульях, и в данном случае это правильно.

На второй стул теперь села и Турция, ранее отдававшая предпочтение исключительно американскому оружию. Она бы отдавала и дальше, но за последние десятилетия запросы турецкой армии претерпели весьма существенные изменения, да и ситуация в мире изменилась.

Например, на рынок бронетехники неожиданно вышла Южная Корея, и именно у неё Турция купила лицензию на производство самоходной гаубицы Firtina. Именно корейцы приняли участие в создании основного боевого турецкого танка Altay. У Израиля Турция закупала беспилотники, на основе которых сумела в кратчайшие сроки создать несколько своих удачных моделей, и теперь сама готова их экспортировать.

С немцами турки сотрудничают по целому ряду направлений, например, по танковым двигателям. Не забыты и США, у которых планировалось купить стелс-истребители F-35, но теперь, похоже, эта сделка не состоится. И причина тому – российские ЗРК С-400. Вернее, не столько они, сколько непримиримая позиция США, которые восприняли покупку зенитно-ракетных комплексов как плевок в лицо и персональное оскорбление.

Но... ничего не поделаешь, конкуренцию ещё никто не отменял. Кстати, США всегда выступали за здоровую конкуренцию, но, как видно, к понятию «конкуренция» не относится снабжение оружием своих союзников по НАТО.

Вернее, гарантированное обогащение своего ВПК, который все последние десятилетия исправно получало хороший «навар», с благословления Конгресса продавая оружие союзникам, от Великобритании до той же Турции.

Теперь эта система все чаще дает сбои – мир меняется, причем достаточно стремительно. Например, если та же Индия раньше послушно донашивала военные обноски Англии и в меньшей степени Франции, то теперь ударными темпами развивает свою оборонку, которая уже научилась производить танки, истребители, авианосцы и баллистические ракеты.

Про Китай и говорить нечего – эта страна стала второй после США, разработавшей два стелс-истребителя пятого поколения J-20 и J-31. А ВМФ Китая уже обогнал американский по количеству боевых кораблей, причем китайцы не останавливаются на достигнутом, и страшно представить, каким флотом Китай будет располагать через 10-15 лет.

К сожалению, российский ВПК, при всех победных реляциях с телеэкранов, сопоставим в лучшем случае с оборонкой Российской империи времен царя-батюшки Александра III.

Флот прирастает, но скромненько. Авиация модернизируется, но аккуратненько. Су-57 никогда не будет выпущен в количествах, даже сопоставимых с неудачным Як-38. Сухопутные войска гоняют своих советских рабочих лошадок Т-72 и БМП с БТР, полученных в приданое от СССР. Новых машин пока не густо: распиаренные «арматы» Т-14 и Т-15 все больше на парадах крутят гусеницы, а не в войсках замечены.

Хорошо, что наработки по С-400 не выкинули в мусорный бачок, как было со многими другими, а то продавать зарубежным партнерам было бы нечего. От С-300 многие уже нос воротят, как от осетрины второй свежести, так что спасибо султану Эрдогану, что потратил немалые деньги на С-400, правда, сами условия контракта с его кредитной частью многих специалистов озадачивают.

Но как бы то ни было, Турция стала ещё одним оператором С-400, и это уже состоявшийся факт. Что из этого следует далее?

Во-первых, защищать турецкое небо на первых порах, как минимум, предстоит российским специалистам. До тех пор, пока турки не освоят эту систему. Во-вторых, как авианосцы не шастают по просторам мирового океана в одиночку, так и ЗРК С-400 не выступают без свиты.

Несмотря на то, что система уникальная, способная сбивать боеголовки баллистических ракет, немалые размеры дивизиона требуют его прикрытия. И для этой цели лучше всего подходит опять-таки российский ЗРК малой дальности «Панцирь-С».

Так что туркам, возможно, уже несколько месяцев назад он был предложен как самое эффективное средство прикрытия и сохранения, в случае чего, такой дорогостоящей и стратегически важной инвестиции, как С-400.

Предложение вполне разумное, так как в Сирии «Панцирь-С» был неоднократно опробован в боевых условиях, и хотя мнения насчет его эффективности разнятся, трезвую и взвешенную оценку комплексу все же дают специалисты, а не диванные полководцы.

Судя по контрактам на поставки «Панциря-С» в такие тотально ориентированные на западное вооружение страны, как ОАЭ и Оман, российский комплекс достаточно высоко котируется на мировом рынке вооружения.

Так что если вскоре выяснится, что дивизионы турецких С-400 охраняют «Панцири-С», на которые был подписан отдельный контракт, это вряд ли сильно кого удивит. Это будет логично, удобно обеим сторонам и весьма предсказуемо.

Ну и самое главное – лишний раз контракт с Турцией подчеркнул зашкаливающую научно-технологическую мощь Советского Союза. Даже спустя почти 30 лет после уничтожения уникальной советской цивилизации её разработки остаются востребованными и нередко опережают своё время.

Почему советской? Да потому что ЗРК С-400 начал разрабатываться в 1988 году, а «Панцирь» - в 1989.

Остается только догадываться, какая мощь была бы сейчас у уничтоженной молящимися на колу, поп-корн, жвачку и туалетную бумагу людьми сверхдержавы.

Хотя, людьми ли?