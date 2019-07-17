В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

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Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, выдача электронных паспортов начнется с июля 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.



Электронный паспорт по размеру будет с обычную пластиковую банковскую карту. Екатерина Штукина © РИА Новости

На совещании премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что окончательный переход на документ электронного образца состоится в 2023 году — почти на два года раньше запланированного срока. При этом, по мнению председателя правительства, необходимо проработать решения проблем безопасности нового вида документа, а также удобства перехода на них для пожилых граждан, пишет "Коммерсант".

Новый вид российского паспорта, по словам Медведева, может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне. В электронном паспорте в обоих вариантах будут также данные и по другим документам, удостоверяющим личность,— водительское удостоверение, СНИЛС.

При введении электронных паспортов необходимо будет обеспечить безопасность личных данных граждан. «Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними»,— добавил премьер-министр.