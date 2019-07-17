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В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

18:42 17.07.2019

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, выдача электронных паспортов начнется с июля 2020 года. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства. 


Электронный паспорт по размеру будет с обычную пластиковую банковскую карту. Екатерина Штукина © РИА Новости

На совещании премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что окончательный переход на документ электронного образца состоится в 2023 году — почти на два года раньше запланированного срока. При этом, по мнению председателя правительства, необходимо проработать решения проблем безопасности нового вида документа, а также удобства перехода на них для пожилых граждан, пишет "Коммерсант".

Новый вид российского паспорта, по словам Медведева, может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне. В электронном паспорте в обоих вариантах будут также данные и по другим документам, удостоверяющим личность,— водительское удостоверение, СНИЛС.

При введении электронных паспортов необходимо будет обеспечить безопасность личных данных граждан. «Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними»,— добавил премьер-министр.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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18.07.2019, 00:28
Гость: gvozd

очнитесь.
вы итак уже давно никто и денег у вас нет - это собственность госбанка.
18.07.2019, 00:07
Гость: Хозяин банка

Спасибо огромное Дмитрий Анатольевич! Мы Вам как Жириновскому памятник поставим при жизни! Только из чистого золота. Тепереча можно будет на горбушке купить базу данных паспортов и кредиты на них выдавать, обналичивать, а лохи будут потом последнее отдавать чтобы кредиты погасить! Вот это новость, можно открывать шампанское!
17.07.2019, 23:24
Гость: ABCD

Это начало легализации цифрового концлагеря".
Человек как личность исчезает, остаётся порядковый номер как татушка на руке в концлагере. В любой момент чиновник клацая по экрану монитора может "выключить" любого человека, аннулировав его "цифровой паспорт" и всё. Думаю так и в магазине даже нечего потом не купить, кассир может требовать "электронную подпись..", мы ещё до такого маразма доживём.
Как у нас чиновники и власть любят злоупотреблять своими возможностями над простым человеком, все знают. И то, как все данные граждан через пару недель оказываются на чёрном рынке тоже все знают. Пр-во НЕ даёт абсолютно никакой гарантии на то, что данные людей не окажутся у "третьих лиц" без их ведома, вместе с "биометрией".
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