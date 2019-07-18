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Госдума ужесточила наказание за подделку документов

15:10 18.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.

Инициатива исходила от правительства и поступила на рассмотрение в нижнюю палату в июне, пишет РИА Новости.

Теперь за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, вводится уголовная ответственность. Также это касается штампов, печатей и бланков.

За подделку в целях использования, а также за сбыт наказание предполагает до трех лет ограничения или лишения свободы или принудительные работы на такой же срок.
Приобретение, хранение и перевозка с теми же целями будет караться сроками до года.

Второй закон ужесточает административную ответственность за аналогичные преступления, если речь идет о водительских удостоверениях или документах, выданных "подразделениями по вопросам миграции".

Предоставление заведомо ложных сведений для получения паспорта, в том числе заграничного, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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