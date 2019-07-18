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МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

16:13 18.07.2019
© KM.RU, Филипп Киреев
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МВД подготовило для своих сотрудников методические рекомендации с разъяснениями того, какие действия подпадают под наказание за оскорбление госсимволов, пишет издание "Медиазона" со ссылкой на ведомственный документ.

В частности, протоколы об административных делах следует составлять, только если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, непристойные изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». В такой публикации должна идти речь про государственные символы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды, а автор «противопоставляет себя окружающим, демонстрирует надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам».

В документе отмечается, что за личную переписку протоколы составлять нельзя.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказать в возбуждении административного дела.

По данным правозащитной организации «Агора», в настоящее время полиция составила 30 протоколов за неуважение к власти. Часть из них касается постов про губернаторов, в связи с чем отмечается, что региональные чиновники используют статью о неуважении к власти в своих интересах.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, официально вступил в силу в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Нарушителям грозят штрафы от 30 до 200 тысяч рублей и административный арест.

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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19.07.2019, 05:15
Гость: Кого надо,

когда надо,тогда и того накажем!Все разъяснения потом можете засунуть себе в зад!А иначе зачем нам сильный президент?Сообразите сами.
19.07.2019, 05:12
Гость: Трезвый

вывод. Главное власть боится и ненавидит публикации в СМИ и в интернете призывов к свержению самой власти.Она не боится любой,объективной или необъективной, критики и ей наплевать на мат или иное что не подрывает существующую систему. Поэтому вначале был принят закон об оскорбление "чуйств" верующих и затем об оскорбление самой власти. По их мнению эти законы помогут буржуям сохранить свою власть и духовные "скрепы" навсегда и не позволят народу раскачивать галеру. Все это ерунда так как попытка придавить административно недовольство людей вызывает обратный эффект,а без критики и самокритики любая система управления начинает деградировать и саморазрушаться что и произошло с СССР. "Эффективным" менеджерам властей недоступно что бытие определяет сознание и чем хуже живет большинство,то тем больше протест. Протест надо глушить честной и полезной для людей и государство социальной политикой,меньше дурить,воровать и не реагировать истерично на критику. Она нужна как воздух и без нее кирдык.
18.07.2019, 23:04
Гость: Вопрос то один

Когда эта власть начнет народ уважать?
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