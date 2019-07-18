МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

16:13

МВД подготовило для своих сотрудников методические рекомендации с разъяснениями того, какие действия подпадают под наказание за оскорбление госсимволов, пишет издание "Медиазона" со ссылкой на ведомственный документ.

В частности, протоколы об административных делах следует составлять, только если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические, непристойные изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». В такой публикации должна идти речь про государственные символы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды, а автор «противопоставляет себя окружающим, демонстрирует надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам».

В документе отмечается, что за личную переписку протоколы составлять нельзя.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказать в возбуждении административного дела.

По данным правозащитной организации «Агора», в настоящее время полиция составила 30 протоколов за неуважение к власти. Часть из них касается постов про губернаторов, в связи с чем отмечается, что региональные чиновники используют статью о неуважении к власти в своих интересах.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом Владимиром Путиным 18 марта, официально вступил в силу в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства. Нарушителям грозят штрафы от 30 до 200 тысяч рублей и административный арест.