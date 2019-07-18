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Белоруссия и Россия пришли к принципиальным соглашениям об интеграции

18:05 18.07.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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В четверг, 18 июля состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Главной темой переговоров стало развитие интеграции и реализация союзного договора.

«В этом году у нас юбилей в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем и решили проанализировать всё, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции.», - сказал Путин.

«Мы не отдыхали, а сегодня напряжённо работали над этими вопросами и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже», - цитирует «Русская весна» слова Лукашенко, которые он произнес говоря о достижении принципиальных соглашений с Путиным по вопросам интеграции Белоруссии и России.

Белорусский президент также предложил президенту России решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019, к 20-летию Союзного договора.

«Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока», это нас «поджимает», - заявил Лукашенко.

Белорусский и российский президенты также отметили, что решено всё, что было намечено: определены направления действий в данный момент и создана совместная группа на уровне правительств.

Накануне, 17 июля президенты провели неформальную встречу на Валааме. И, как отметил Владимир Путин, сегодняшние переговоры стали продолжением разговора, начатого на Валааме.

Темы: Союзное государство России и Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.07.2019, 03:59
Гость: В.М.

Значит, Путин шантажом додавил Батьку. Теперь он станет главой союзного государства еще на неопределенное время. Только в этом смысл "объединения", а на самом деле поглощения и разрушения последнего островка Русского мира.
19.07.2019, 00:05
Гость: таки-да

Главное нац богатство у граждан Белоруссии это их слуга народа-григорыч,их соцэконом система даже со всеми минусами, так теперь считают почти все тамошние жители.
18.07.2019, 23:48
Гость: аще имя

Интересно а кто кого дурит?
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