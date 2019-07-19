]]>
]]>
Главная В России Новости

Туристам закроют вход на крыши в Санкт-Петербурге

14:56 19.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов решил закрыть крыши для туристов. По его словам, от такого туризма страдают и путешественники, и местные жители.

«Для нас большая проблема — развитие „туризма по крышам“. Частные организации, физические лица организовывают группы туристов и водят по крышам. Прежде всего, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов: крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы города, еще одна опасность связана с доступом к инженерным коммуникациям домов. Сейчас там стоят замки, но их спиливают болгаркой.

Сейчас, добавил Беглов, в подъездах Петербурга устанавливаются системы видеонаблюдения, охраняемые чердачные перекрытия, врезные замки. По его мнению, это усложнит проход на крыши.

Вопросы усиления безопасности петербургских крыш Беглов обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Темы: Санкт-Петербург, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.