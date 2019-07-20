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Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

22:56 20.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. 

В документе Минпромторг, в частности, предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», пишет РБК.

Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. Во многих странах мира пиво не относится к алкоголю, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, отрасль уже разработала концепцию раздельного регулирования пива и остального алкоголя, которую одобрила профильная рабочая группа при Минэкономразвития.

Темы: Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 00:04
Гость: нв

Лучшее решение национализировать алкогольную отрасль.Привыкли на пороках и горе людском наживаться.
20.07.2019, 23:53
Гость: Деревенский

Интересно.А печень поддержит решение Минпромторга не считать пиво алкоголем или будет нагуливать цирроз что от пива,что от водки?
20.07.2019, 23:45
Гость: личный опыт

пивное лобби даром время не теряет, прогосдеповский минпромторг походу коррумпировали на корню.
Слов нет, одни непечатные выражения.
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