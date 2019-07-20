Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

22:56

Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

В документе Минпромторг, в частности, предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания», пишет РБК.

Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. Во многих странах мира пиво не относится к алкоголю, отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. По его словам, отрасль уже разработала концепцию раздельного регулирования пива и остального алкоголя, которую одобрила профильная рабочая группа при Минэкономразвития.