Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

08:37

Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна, пишет РИА Новости.

Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери.

"В нашей православной традиции отказываться нельзя", - объяснил Путин. Он подчеркнул, что "быть крестным отцом всегда большая честь".

"В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери", - не растерялся Стоун.

Путин со своей стороны поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной.

"Мы сделаем ее", - заверил Стоун российского лидера.

"Но надо ее спросить", - настоял Путин.

Режиссер сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, "если только она будет состоять в церкви".

"Конечно. Сколько ей лет?" - поинтересовался президент.

Стоун ответил, что его дочери 22 года. Он также поинтересовался у президента, какому количеству детей он является крестным.

Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.