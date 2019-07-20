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Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

08:37 20.07.2019
Владимир Путин
© KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна, пишет РИА Новости.

Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери.

"В нашей православной традиции отказываться нельзя", - объяснил Путин. Он подчеркнул, что "быть крестным отцом всегда большая честь".

"В таком случае я попросил бы вас стать крестным отцом моей дочери", - не растерялся Стоун.

Путин со своей стороны поинтересовался, в какой конфессии она состоит и является ли православной.

"Мы сделаем ее", - заверил Стоун российского лидера.
"Но надо ее спросить", - настоял Путин.

Режиссер сказал, что его дочь верующая, воспитана в христианской традиции и крещение возможно, "если только она будет состоять в церкви".

"Конечно. Сколько ей лет?" - поинтересовался президент.

Стоун ответил, что его дочери 22 года. Он также поинтересовался у президента, какому количеству детей он является крестным.

Путин не стал называть число, но отметил, что их единицы.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.07.2019, 18:32
Гость: В храме:

- Ваше вероисповедание?
- Газовик.
20.07.2019, 16:29
Гость: Европеец

Если почитаете посты - люди (ваши) как раз и реагируют иронически, посколько ничего кроме иронии такая вещь и не заслуживает. Я не иронизировал, только считал, что будете иронизировать сами, что и произошло.
20.07.2019, 15:19
Гость: Бедная девочка!

"Отец Стоуна еврей, мать — француженка из католической семьи, но оба не были религиозными, поэтому в качестве компромисса будущего кинорежиссёра определили в евангелистскую школу (ныне Стоун считает себя буддистом)/Википедия/". Есть такой анекдот. Сидит негр и читает еврейскую газету. Мимо проходит Рабинович и спрашивает: "Вам таки да одного горя мало?"
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