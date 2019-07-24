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Госдума разрешила в России охоту с луком и стрелами

18:23 24.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который разрешает в России охоту с луком и стрелами. Об этом свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы.

Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Эрнест Валеев и Владислав Резник. Документ приравнивает луки к охотничьему оружию и разрешает покупать их тем, кто имеет охотничий билет и разрешение на владение охотничьим оружием. Также документ требует ставить луки на учет в Росгвардии в течение двух недель после покупки.

Согласно закону, в перечень видов охотничьего гражданского оружия включается «метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), сила дуги которого составляет более 27 килограмм-сил (кгс)», или имеющего такой механизм (арбалет) с силой дуги более 43 кгс. 

В пояснительной записке говорится, что легализация луков в качестве охотничьего оружия «самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а также имидже России как великой охотничьей державы».

Сейчас в России к охотничьему оружию относится огнестрельное длинноствольное, пневматическое и холодное клинковое оружие. 

22 июля стало известно, что в России собираются ужесточить правила получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием. Речь может идти о прохождении полноценного экзамена по примеру того, что сдают в автошколах.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 01:49
Гость: и это

сверхдержава. А тут еще над Украиной потешаются.
25.07.2019, 00:51
Гость: Вот это

настоящая свобода.
25.07.2019, 00:12
Гость: Путник

Даже не испугалась, что может появится Робин Гуд.
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