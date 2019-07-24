Уголовное дело после пожара в «Холдоми» завели на сотрудника МЧС

10:31

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева. Его подозревают в халатности, которая могла привести к пожару в лагере «Холдоми» Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации следователей, начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Новгородцев был в лагере на плановых учениях в июле 2019 года. Тогда были выявлены нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Однако подозреваемый не принял никаких действий, чтобы руководство «Холдоми» исправило ситуацию.

Ранее из-за пожара задержали директора лагеря Максима Кузнецова и владельца турбазы Виталия Бурлакова. Оба мужчины стали фигурантами дела об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Трагические события произошли в лагере «Холдоми» в ночь на 23 июля. Вспыхнувший пожар уничтожил 20 палаток, в которых находились дети. Всего в лагере отдыхали 189 ребят, трое из них получили сильные ожоги и скончались в больнице. Одна девочка погибла на месте во время пожара. На данный момент решается вопрос о закрытии турбазы, оставшихся детей и вожатых вывозят с территории «Холдоми».