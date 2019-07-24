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Уголовное дело после пожара в «Холдоми» завели на сотрудника МЧС

10:31 24.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева. Его подозревают в халатности, которая могла привести к пожару в лагере «Холдоми» Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации следователей, начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактических работ Управления надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Новгородцев был в лагере на плановых учениях в июле 2019 года. Тогда были выявлены нарушения, связанные с пожарной безопасностью. Однако подозреваемый не принял никаких действий, чтобы руководство «Холдоми» исправило ситуацию.

Ранее из-за пожара задержали директора лагеря Максима Кузнецова и владельца турбазы Виталия Бурлакова. Оба мужчины стали фигурантами дела об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Трагические события произошли в лагере «Холдоми» в ночь на 23 июля. Вспыхнувший пожар уничтожил 20 палаток, в которых находились дети. Всего в лагере отдыхали 189 ребят, трое из них получили сильные ожоги и скончались в больнице. Одна девочка погибла на месте во время пожара. На данный момент решается вопрос о закрытии турбазы, оставшихся детей и вожатых вывозят с территории «Холдоми».

Темы: Россия, МЧС РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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24.07.2019, 17:01
Гость: ни колай

логично
24.07.2019, 11:40
Гость: гнус

Все ровно продолжается по "путинским-питерским скрижалям": сначала должны украсть,отобрать,сбить,смытся,сгореть ,затонуть,......(все в соответствии со "здравым смыслом"),а "описля"(с выдержкой пару дней,недель)собрать "совет старейшин" и решать ,что делать!Подлость и уродство чиновничье.
24.07.2019, 11:31
Гость: личный опыт

либерастическая власть способна только пилить и откатывать, ни что большее она не может.
Да расстреляйте вы этого Новгородцева и делов то на три минуты...зато другие дети будут живы.
На соседней ветке "МЧС срочно разрабатывает правила для палаточных городков". Зачем эти новые правила, когда существующие не выполняются.
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