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У оппозиционных кандидатов в МГД и их родственников прошли обыски

09:46 27.07.2019
Фото с сайта sledcom.ru

Зарегистрированная в 8-м округе Москвы кандидат в депутаты городской думы Дарья Беседина сообщила в Twitter, что правоохранительные органы пришли в квартиру ее родителей. Сама она там не проживает и в настоящий момент находится в другом месте.

Правоохранительные органы также пришли в квартиру бабушки Дмитрия Клочкова, единственного зарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы (14-й округ) из команды политика Геннадия Гудкова. По его словам, в этой квартире он не живет, двери пришедшим силовикам никто не открыл. Ранее ему пытались вручить по этому адресу повестку на допрос в Следственный комитет, но бабушка кандидата брать документы отказалась, пишет "Коммерсант".

Обыск проходит в штабе у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой, о чем она написала в Twitter.

Ранее сообщалось, что обыск проводится у родителей экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса. Он связал обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии.

Также экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил, что в его предвыборный штаб пришли с обыском, но в помещении сейчас никого нет. В настоящее время обыск завершился, из штаба не изъъли никаких документов. Самого Илью Яшина доставили в УВД по городу Троицку. Яшин ждет, что его отправят под административный арест. Во время обыска дома у политика сотрудники правоохранительных органов провели допрос. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции (она разрешает гражданам отказаться свидетельствовать против самого себя, супругов и близких родственников), и дать подписку о неразглашении, сообщает "Интерфакс".

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

       

Темы: Мосгордума, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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27.07.2019, 16:17
Гость: прохожий

\\Просто так мощно воровать, как раньше, уже не получится\\
Да не ужели ? Оппозиционры не дадут воровать ? не смешите мои тапки.
Стоит приглядеться к этим вашим оппозиционерам, любителей лобстеров и роскоши, они идут во власть с единственной целью - воровать.
27.07.2019, 14:39
Гость: против государства Россия.

Нет такого государства. Есть РФ.
Подрывную работу проводят сами "власти", начиная выкручивать руки тем, кто им не нравится.
Ну, выберут в Мосгордуму нескольких "опазицонеров". И что? Мир взорвется?
Нет. Просто так мощно воровать, как раньше, уже не получится.
Вот и завертелись, как ужи на сковородке.
Всё это можно посмотреть в сериале "Ментовские войны".
27.07.2019, 14:05
Гость: Иван Иваныч

Зачем эту плесень называть оппозицией. Это участники подрывной работы против государства Россия.
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