У оппозиционных кандидатов в МГД и их родственников прошли обыски

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Зарегистрированная в 8-м округе Москвы кандидат в депутаты городской думы Дарья Беседина сообщила в Twitter, что правоохранительные органы пришли в квартиру ее родителей. Сама она там не проживает и в настоящий момент находится в другом месте.

Правоохранительные органы также пришли в квартиру бабушки Дмитрия Клочкова, единственного зарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы (14-й округ) из команды политика Геннадия Гудкова. По его словам, в этой квартире он не живет, двери пришедшим силовикам никто не открыл. Ранее ему пытались вручить по этому адресу повестку на допрос в Следственный комитет, но бабушка кандидата брать документы отказалась, пишет "Коммерсант".

Обыск проходит в штабе у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой, о чем она написала в Twitter.

Ранее сообщалось, что обыск проводится у родителей экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса. Он связал обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии.

Также экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил, что в его предвыборный штаб пришли с обыском, но в помещении сейчас никого нет. В настоящее время обыск завершился, из штаба не изъъли никаких документов. Самого Илью Яшина доставили в УВД по городу Троицку. Яшин ждет, что его отправят под административный арест. Во время обыска дома у политика сотрудники правоохранительных органов провели допрос. Он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции (она разрешает гражданам отказаться свидетельствовать против самого себя, супругов и близких родственников), и дать подписку о неразглашении, сообщает "Интерфакс".

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.