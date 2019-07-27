Сергей Собянин предостерег от участия в сегодняшней акции в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — заявил Собянин, призвав решать все «правовые вопросы» в установленном порядке.

Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 липня 2019 р.

СМИ анонсировали жесткую реакцию полиции на акцию около мэрии Москвы. Так, близкий к Кремлю источник заявил Би-Би-Си: «Если не разойдутся, приёмники города будут заполнены революционерами».

По неофициальным данным, полиция получила указание действовать максимально жёстко против тех, кто выйдет на акцию протеста 27 июля.

В Москве 14 и 20 июля прошли протестные акции. Мероприятие 14 июля, организованное в формате встреч независимых кандидатов с избирателями, не было согласовано властями. Участие в нем приняли порядка 1 тыс. человек, по оценке МВД, напоминает РБК.

На согласованный митинг 20 июля, по данным полиции, пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», участников было 22,5 тыс.