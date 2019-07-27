]]>
]]>
Главная В России Новости

Сергей Собянин предостерег от участия в сегодняшней акции в Москве

11:57 27.07.2019
Москва
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 27 июля на своей странице в Twitter посоветовал жителям столицы и других регионов не выходить на не согласованную столичными властями протестную акцию, организаторы которой добиваются регистрации кандидатов от оппозиции кандидатами на выборах в Мосгордуму.

«Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — заявил Собянин, призвав решать все «правовые вопросы» в установленном порядке.

СМИ анонсировали жесткую реакцию полиции на акцию около мэрии Москвы. Так, близкий к Кремлю источник заявил Би-Би-Си: «Если не разойдутся, приёмники города будут заполнены революционерами».

По неофициальным данным, полиция получила указание действовать максимально жёстко против тех, кто выйдет на акцию протеста 27 июля.

В Москве 14 и 20 июля прошли протестные акции. Мероприятие 14 июля, организованное в формате встреч независимых кандидатов с избирателями, не было согласовано властями. Участие в нем приняли порядка 1 тыс. человек, по оценке МВД, напоминает РБК.

На согласованный митинг 20 июля, по данным полиции, пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», участников было 22,5 тыс.

Темы: Москва, Акции внесистемной оппозиции в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.07.2019, 15:52
Гость: из ЕС (тут и родился

Сколько ж тебе лет, братан?
27.07.2019, 15:47
Гость: леша

Намек понятен... росгвардия с дубинками)))))
27.07.2019, 15:46
Гость: помогай русскому президенту

Не смешно.
Этот "русский президент" вспоминает о русских ровно перед очередными "выборами". Потом моментально забывает.
Все комментарии (35)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.