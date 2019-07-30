WWF предрек исчезновение промыслового леса в России из-за пожаров

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Масштабные пожары, охватившие Сибирь и Дальний Восток, могут привести к полному уничтожению промыслового леса, в том числе особо ценных пород древесины, например кедра. Полный объем ущерба от нынешних пожаров можно будет оценить лишь через несколько лет.

«Конечно, на площади, которую прошел огонь, гибнет где-то лишь треть деревьев — большая часть выживает. Например, в Приморье самая устойчивая к огню порода — дуб, и зачастую дубняки переживают многократные пожары, однако их древесина уже не годится для лесозаготовки. И так со всеми породами: после пожара дерево становится некондиционным», — рассказал газете «Известия» эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

По его мнению, если пожары в России продолжатся в тех же объемах, а в среднем ежегодно уничтожается около 10 миллионов гектаров, промысловый лес исчезнет в принципе.

Кобяков заметил, что точные данные об ущербе, нанесенном лесу пожаром, будут только через 15 лет. Это связано с тем, что некоторые деревья погибают не сразу, а в России учет площади произрастания ведется реже чем раз в десятилетие.

В Минпромторге ущерб для лесной промышленности от пожаров пока не прокомментировали.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», за первые семь месяцев 2019-го в Сибирском федеральном округе огонь прошел 2,4 миллиона гектаров, на Дальнем Востоке площадь пожаров достигла 3,9 миллиона гектаров.