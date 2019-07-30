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WWF предрек исчезновение промыслового леса в России из-за пожаров

09:01 30.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Масштабные пожары, охватившие Сибирь и Дальний Восток, могут привести к полному уничтожению промыслового леса, в том числе особо ценных пород древесины, например кедра. Полный объем ущерба от нынешних пожаров можно будет оценить лишь через несколько лет.

«Конечно, на площади, которую прошел огонь, гибнет где-то лишь треть деревьев — большая часть выживает. Например, в Приморье самая устойчивая к огню порода — дуб, и зачастую дубняки переживают многократные пожары, однако их древесина уже не годится для лесозаготовки. И так со всеми породами: после пожара дерево становится некондиционным», — рассказал газете «Известия» эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков.

По его мнению, если пожары в России продолжатся в тех же объемах, а в среднем ежегодно уничтожается около 10 миллионов гектаров, промысловый лес исчезнет в принципе.

Кобяков заметил, что точные данные об ущербе, нанесенном лесу пожаром, будут только через 15 лет. Это связано с тем, что некоторые деревья погибают не сразу, а в России учет площади произрастания ведется реже чем раз в десятилетие.

В Минпромторге ущерб для лесной промышленности от пожаров пока не прокомментировали.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», за первые семь месяцев 2019-го в Сибирском федеральном округе огонь прошел 2,4 миллиона гектаров, на Дальнем Востоке площадь пожаров достигла 3,9 миллиона гектаров.

Темы: Россия, Лесные пожары в России, Экология и охрана природных богатств планеты
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 14:32
Гость: Ник16

Действительно, для наших упырей олигархов 2 мульярда, что слону дробина. Они этот пожар и не заметят.
30.07.2019, 14:25
Гость: Nik

Больше всех переживают китайцы.
30.07.2019, 12:09
Гость: Carlos

Тайга горела всегда: при Лучшем Друге Детей и Физкультурников, при Николае Кровавом, при Иване Грозном, при Чингис-Хане и задолго до него.
Не горит (при соблюдении весьма жёстких правил) только культурный лес, в котором строго проводятся лесоустроительные работы. Да и то "грех" бывает, причём даже без вмешательства человека, по природным причинам.
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