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Власти Москвы отказались предоставить площадки для митинга в центре столицы

16:19 30.07.2019
Мэрия Москвы © KM.RU, Алексей Белкин
Мэрия Москвы © KM.RU, Алексей Белкин
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Один из лидеров Либертарианской партии, Михаил Светов, сообщил, что мэрия Москвы «в принципе» отказалась рассматривать возможность проведения 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на каких-либо других площадках, кроме проспекта Сахарова.

«Дальше ситуация не в наших руках. Рассматривать другие варианты публичных акций, например, шествия, они отказались тоже. Прямой и жесткий ультиматум»,— написал  Светов в Twitter после переговоров в мэрии.

Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сказал «Интерфаксу», что заявители отказались от предложенной властями площадки и отозвали заявку. На встрече их предупредили, что «они не могут проводить данное мероприятие», а в случае его проведения «организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Сразу после переговоров Михаила Светова задержали рядом с мэрией, сообщил «Открытым медиа» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко: «Подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди с надписью ОМОН, сказали, что в отношении Светова проводится проверка, и увезли».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы санкционировала акцию, но не на Лубянской площади, заявленной организаторами, а на проспекте Сахарова. Либертарианскую партию ответ мэрии не устраивает, так как в нем изменено место проведения митинга, пишет «Коммерсант».

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек.

Темы: Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 23:41
Гость: ...

Прекратите использовать мои три точки! Фантазии что ли не хватает придумать что-то ещё?!
30.07.2019, 22:10
Гость: Ваще- то

христианство со своим мессией появилось в Риме не раньше 15 века. До этого на Руси был на юге Перун, на севере более древний Велес, оба они произошли от Шивы. Но откуда Вообще-то Вам это знать.
30.07.2019, 21:35
Гость: Ну,

вот. Еще и маруху брата Ленина сюда приплели.
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