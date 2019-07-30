Власти Москвы отказались предоставить площадки для митинга в центре столицы

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Один из лидеров Либертарианской партии, Михаил Светов, сообщил, что мэрия Москвы «в принципе» отказалась рассматривать возможность проведения 3 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на каких-либо других площадках, кроме проспекта Сахарова.

«Дальше ситуация не в наших руках. Рассматривать другие варианты публичных акций, например, шествия, они отказались тоже. Прямой и жесткий ультиматум»,— написал Светов в Twitter после переговоров в мэрии.

Первый заместитель главы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сказал «Интерфаксу», что заявители отказались от предложенной властями площадки и отозвали заявку. На встрече их предупредили, что «они не могут проводить данное мероприятие», а в случае его проведения «организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Сразу после переговоров Михаила Светова задержали рядом с мэрией, сообщил «Открытым медиа» председатель Либертарианской партии Сергей Бойко: «Подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди с надписью ОМОН, сказали, что в отношении Светова проводится проверка, и увезли».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы санкционировала акцию, но не на Лубянской площади, заявленной организаторами, а на проспекте Сахарова. Либертарианскую партию ответ мэрии не устраивает, так как в нем изменено место проведения митинга, пишет «Коммерсант».

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек.