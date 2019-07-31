В Татарстане предотвратили теракт

14:01

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ.

Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

Уточняется, что задержанные — граждане России, но в интересах следствия личности не разглашаются. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.

Последняя крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ и планировал атаку в людном месте в Саратове.