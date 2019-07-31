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В Татарстане предотвратили теракт

14:01 31.07.2019
Фото Национальный антитеррористический комитет
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Силовики предотвратили теракт в Татарстане, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ.

Операцию проводили совместно с МВД. Задержаны двое сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), их подозревают в вербовке в террористические структуры и пропаганде терроризма.

Уточняется, что задержанные — граждане России, но в интересах следствия личности не разглашаются. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Ранее первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что в стране не снижается количество предотвращенных терактов — 17 случаев с начала года.

Последняя крупная операция была месяц назад. Двадцать шестого июня силовики ликвидировали россиянина, который присягнул ИГ и планировал атаку в людном месте в Саратове.

Темы: Татарстан, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.07.2019, 14:38
Гость: Синагога Соловьева

Ага, силовики виртуально предотвратили виртуальный теракт и виртуально арестовали виртуальных террористов. Пойди проверь, а был ли мальчик. Типичный образчик манипуляции толпы фейк-новостями.
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