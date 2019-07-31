Более 5 тыс. подписей зачли девяти кандидатам в МГД при рассмотрении жалоб

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Свыше 5 тыс. признанных ранее недействительными подписей были зачтены девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, подавшим жалобы в Мосгоризбирком на решения окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму седьмого созыва Алексея Венедиктова.

"Девяти кандидатам, которые на слуху, благодаря позиции наших представителей в рабочей группе по рассмотрению жалоб суммарно вернули 5011 подписей относительно решений окружных избирательных комиссий. Этого не хватает, но тем не менее снижает количество недостающих подписей. Теперь Центральная избирательная комиссия будет рассматривать жалобы", - сказал Венедиктов.

Так, незарегистрированному кандидату Дмитрию Гудкову были учтены 157 подписей - 15% от забракованных, Ивану Жданову -153 подписи (13% от забракованных), Елене Русаковой - 227 подписей (19%), Андрею Бабушкину - 4096 подписей (71%), Анастасии Брюхановой - 273 подписи (25%), Илье Яшину учтены 55 подписей, осталось 78 забракованных. Также Юлии Галяминой были учтены 95 подписей, Любови Соболь - 24, Константинасу Янкаускасу - 31 подпись.

Мосгоризбирком также отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидату на выборах в Мосгордуму Сергею Митрохину, на что повлияли рекомендации по рассмотрению забракованных подписей, направленные штабом в рабочую группу.

Венедиктов добавил, что после выборов депутатов в Мосгордуму седьмого созыва в штабе будут разработаны рекомендации к внесению изменений избирательного законодательства, которые будут направлены в Мосгордуму, мэру Москвы, а также в Государственную думу.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.