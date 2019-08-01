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Сибирские пожары сняли из космоса

14:43 1.08.2019

Фото: twitter.com/roscosmos

В Сибири полыхают более трех миллионов гектаров леса. Роскосмос показал, как выглядят очаги пожаров в Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

Снимки со спутника госкорпорация опубликовала в своем Twitter, отметив, что следит за чрезвычайными ситуациями при помощи российской орбитальной группировки.

В период с 25 июля по 1 августа, уточняется на сайте Роскосмоса, Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» следил за развитием событий в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Специалисты передали в МЧС данные дистанционного зондирования Земли. Они охватили территорию свыше 1,98 миллиона квадратных километров.

Кроме того, спутники мониторили ситуацию с наводнением в Амурской области и Хабаровском крае. Отмечается, что по запросу МЧС в дальневосточном федеральном округе начала работу Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам.

Районы, которые пострадали из-за паводка, будут снимать иностранные орбитальные группировки — участники Хартии. Съемка ведется в том числе радиолокационной аппаратурой.

В Роскосмосе не упускают из виду подтопления в Туве, Пермском крае и Иркутской области. Следят в госкорпорации и за угрозой оползня, образовавшейся в Дагестане.

Темы: Сибирь, Лесные пожары в России, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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01.08.2019, 16:39
Гость: Учительницу зовут Володя Владимировна!

Она заслуженная учительница России.
01.08.2019, 15:49
Гость: Ситуация с пожарами в Сибири

Сначала думали, что тушить не надо, а потом, когда поняли, что было надо, оказалось, что уже не получится. И решили, что теперь надо продолжать говорить, что не надо, потому что если сказать, что, всё-таки, было надо, то получится, что об***лись. В начальной школе был такой одноклассник, который об***лся на уроке и усиленно делал вид, что ничего не произошло. Сидел за партой с сосредоточенным лицом и не вставал. А все, конечно, поняли, что что-то не так, принюхивались, шептались, подозрительно смотрели друг на друга. На перемене выяснили, что случилось и с кем. Потому что все бегали, прыгали, а он один сидел – мрачный, серьезный, погруженный в учебник. Нас спасла учительница. Она сказала – Вася, я тебя отпускаю, иди домой. Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу. В случае с пожарами в Сибири такое впечатление, что учительницы в классе нет, или у неё очень сильный насморк, и она ничего не чувствует. И поэтому те, кто об***лись продолжают сидеть и молчать, делая вид, что ничего не происходит. Это тревожно и грустно. Ситуация с выборами в Мосгордуму еще печальней. Ощущение, что в этом классе об***лась учительница. Но она, как ни в чем не бывало, продолжает вести урок, а когда кто-то выражает недовольство, ставит двойки и зовет физкультурника, чтобы тот навел в классе порядок. И говорит: «Ребята, а что вам не нравится? Смотрите, какие у нас занавески красивые!» Так это же мы на них деньги сдавали…».
А в Роскосмосе следят ...
01.08.2019, 15:34
Гость: XeX

И где тут снимок "из космоса"? Кого эти клоуны дурят? Расстояние с одного края фото до другого - около 70-80 км. Снимок с высотного самолета и все.
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