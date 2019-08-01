Сибирские пожары сняли из космоса

14:43

Фото: twitter.com/roscosmos

В Сибири полыхают более трех миллионов гектаров леса. Роскосмос показал, как выглядят очаги пожаров в Бурятии, Красноярском крае, Иркутской области и других регионах.

Снимки со спутника госкорпорация опубликовала в своем Twitter, отметив, что следит за чрезвычайными ситуациями при помощи российской орбитальной группировки.

В период с 25 июля по 1 августа, уточняется на сайте Роскосмоса, Научный центр оперативного мониторинга Земли «Российских космических систем» следил за развитием событий в ЕАО, Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском краях.

Специалисты передали в МЧС данные дистанционного зондирования Земли. Они охватили территорию свыше 1,98 миллиона квадратных километров.

Кроме того, спутники мониторили ситуацию с наводнением в Амурской области и Хабаровском крае. Отмечается, что по запросу МЧС в дальневосточном федеральном округе начала работу Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам.

Районы, которые пострадали из-за паводка, будут снимать иностранные орбитальные группировки — участники Хартии. Съемка ведется в том числе радиолокационной аппаратурой.

В Роскосмосе не упускают из виду подтопления в Туве, Пермском крае и Иркутской области. Следят в госкорпорации и за угрозой оползня, образовавшейся в Дагестане.