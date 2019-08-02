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Из горящих лесов Иркутской области массово бегут дикие животные

14:00 2.08.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Усть-Кутском районе очевидец снял видео, как из горящего леса выбегают дикие животные. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду, сообщает RT. Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.

27 июля в деревне Замзор Нижнеудинского района жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.

Выход диких животных к людям связан с массовыми пожарами и затоплением их зоны обитания. По данным на 1 августа, в Иркутской области горит 743 тысячи гектаров леса.

31 июля к тушению пожаров в Красноярском крае приступила авиация МЧС. Общая площадь пожаров в крае, а также соседних Иркутской области, Бурятии и Якутии достигла почти трех миллионов гектаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее говорил, что бороться с лесными пожарами бессмысленно.

Темы: Лесные пожары в России, Животные
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Комментарии читателей
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02.08.2019, 14:35
Гость: Кедр

Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее говорил, что бороться с лесными пожарами бессмысленно.
А жители Сибири уверенны в другом, что бессмысленно держать такого губернатора как Усс. Просто нужно определять на такие должности лиц которые будут исполнять свои обязанности в государственных интересах а не безразлично наблюдать как огонь уничтожает леса Сибири, ему наверное выгодно что бушуют пожары зато никто реально не сможет потом определить где огонь уничтожил леса а где "нужная команда" пилит и эшелонами отправляет в Китай. Чиновники напрочь потеряли чувство ответственности. Просто ведут себя по хамски и хищнечески истребляют зелёное богатство Планеты - ЛЕС - такое истребление лесов может и пагубно сказаться на климатических условиях не только Сибири. Откуда берутся только эти хищники.
02.08.2019, 14:18
Гость: Европеец

Некому им показать направление на Запад ? У нас им будет хорошо.
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