Из горящих лесов Иркутской области массово бегут дикие животные

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В Усть-Кутском районе очевидец снял видео, как из горящего леса выбегают дикие животные. Выжившие звери пытаются найти безопасное место и еду, сообщает RT. Эксперты предупреждают, что встреча с хищниками может быть опасна. Людям рекомендуют не приближаться к ним.

27 июля в деревне Замзор Нижнеудинского района жители одного из частных домов обнаружили в ограде медведя. Хищник вел себя агрессивно, создавая угрозу для жизни хозяев. Прибывшие на место полицейские были вынуждены применить табельное оружие и обезвредить медведя.

Выход диких животных к людям связан с массовыми пожарами и затоплением их зоны обитания. По данным на 1 августа, в Иркутской области горит 743 тысячи гектаров леса.

31 июля к тушению пожаров в Красноярском крае приступила авиация МЧС. Общая площадь пожаров в крае, а также соседних Иркутской области, Бурятии и Якутии достигла почти трех миллионов гектаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс ранее говорил, что бороться с лесными пожарами бессмысленно.