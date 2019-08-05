Развал образования признать успешным, раздать всем медальки и успокоиться?

Историк, автор учебников Евгений Спицын об инициативе ввести мораторий на изменения ЕГЭ

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести пятилетний мораторий на изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и сдачу в такой форме по новым предметам.

Фото с сайта kurskcity.ru

"Это успокоит школьников, поможет им лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ и, вероятнее всего, улучшит их показатели в обучении, министерству просвещения России эта мера поможет сфокусироваться на национальном проекте "Образование", – уверен автор инициативы.

В МГИМО накануне заявили, что средний балл по ЕГЭ среди абитуриентов повысился.

В центральных СМИ пиарят россиян-победителей всевозможных международных олимпиад, публикуют позитивные интервью со школьниками (два человека на всю страну), сдавшими ЕГЭ на 400 баллов: – "ЕГЭ – это очень хорошо"!

Общественное мнение упорно готовят к тому, чтобы признать ЕГЭ как единственный, безальтернативный и, на минуточку, успешный формат образовательного процесса. Далее, наверно, стоит ожидать насильственное прекращение баталий по поводу самого существования ЕГЭ и любых попыток его критики.

"Авторы ЕГЭ давно достигли "успеха" – развалили систему образования. Учителя натаскивают учеников на сдачу ЕГЭ, и те и другие не могут критиковать ЕГЭ по причине прямой зависимости от результатов, а в головах учеников в итоге клиповость мышления и бессвязность знаний. Дебилизация нации идёт в "нужном" направлении", – уверен историк-практик, автор учебников и соавтор проекта "Последний звонок" Евгений Спицын.

– ЕГЭ "довели до ума", проблем нет, всем всё нравится, и теперь можно зафиксировать позиции и дать всем спокойно работать с ним? Действительно, мораторий – нужная мера?

– Господин Чернышов представляет партию ЛДПР. Насколько я знаю, и Жириновский, и другие ЛДПРовцы всегда выступали за отмену ЕГЭ.

– Да, они же предлагали законопроект о запрете ЕГЭ, а сейчас призывают оставить ЕГЭ в покое, или как понимать инициативу?

– Не совсем понятно, что он предлагает. В качестве какой меры он предлагает это? В качестве временной, которая преследует реализацию их плана по отмене ЕГЭ, или это просто попиариться? И потом, не очень ясно, что значит наложить мораторий на изменения заданий ЕГЭ. А эти задания вообще не должны меняться? Они всё-таки должны меняться от года к году. Если, предположим, задания не меняются, а остаются такими, какими они были в прошлом, позапрошлом и т.д. году, тогда теряется весь смысл экзамена.

– Сам мораторий, если он будет, что даст системе образования?

– Ничего абсолютно. Потому что дело не в моратории, а в том, что сам ЕГЭ уже разрушил всю систему подготовки школьников и всю систему преподавания предметов в школе.

Сейчас учителя не проходят программу, не обучают детей, не дают им знания, а натаскивают их, как борзых собак, на ЕГЭ. Потому что прежде всего от результатов ЕГЭ зависит благополучие самого учителя: балльная система, его нагрузка и тд. и никто не будет пилить сук, на котором сидит, никто не будет идти против системы.

У учителя, который идёт в класс, особенно в старшей школе, в голове прежде всего сдача ЕГЭ, и это определяет вообще весь вектор развития системы образования в школе. А как вы ни улучшайте ЕГЭ, он всё равно создаёт клиповость мышления, неспособность человека во всём объёме и широте воспринимать тот материал, который он должен получать. Это делает образование фрагментарным, не создаёт необходимые предметные связи и прочее.

– Если мораторий будет принят, то не будет ли это сигналом всем остальным, мол, всё, фиксируем ЕГЭ как есть?

– Когда человек предлагает ввести мораторий на изменение ЕГЭ, значит, он соглашается с самим существованием ЕГЭ. Сразу возникает вопрос: что, программная установка партии ЛДПР изменилась в отношении ЕГЭ? Если это так, то надо об этом прямо и сказать, что прежняя установка на отмену ЕГЭ поменялась, а теперь они ратуют за сохранение ЕГЭ, но предлагают объявить мораторий на какие-то непонятные изменения в нём.

Если вы занимаете принципиальную позицию за сохранение ЕГЭ, то тогда выскажите её прямо, а профессионалы в министерстве и околоминистерских структурах уже без вас разберутся, что туда включать. Если вы занимаете принципиальную позицию за отмену ЕГЭ, то тогда не надо колебаться, вместе с линией партии предлагать какие-то моратории.

А то у нас очень часто на выборах во всех партийных программах обязательно стоит пункт, посвящённый образованию и системе ЕГЭ. Насколько я знаю, все оппозиционные партии – и СР, и ЛДПР, и коммунисты – всегда говорили о том, что они выступают за отмену ЕГЭ, а сейчас получается, что партия ЛДПР устами одного из своих руководителей (а он всё-таки занимает должность первого заместителя председателя комитета по образованию) дезавуируют программную установку?

– Если смотреть с точки зрения авторов ЕГЭ и лобби, то сама форма ЕГЭ для них оптимальная в настоящее время? Они достигли успеха?

– Естественно, они давно его достигли. Всё, что они собирались сделать с нашей системой образования, они давно и успешно достигли. Они подсадили всю систему высшей школы на болонский процесс. Они подсадили всю систему среднего образования на ЕГЭ.

Всё успешно идёт в нужном направлении – разрушение образовательного пространства страны и дебилизация нации. Всё отлично, им можно медальки выдавать.