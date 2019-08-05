Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

21:35

Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом». Это следует из указа Путина от 2 августа 2019 года. Подлинность документа изданию РБК подтвердил источник, близкий к Росгвардии.

Исключение составляют «продукты утилизации вооружения и военной техники», говорится в документе.

Проект президентского указа, который предоставляет Минобороны право реализовать лом черных и цветных металлов по рыночной стоимости без проведения торгов, появился на сайте gov.ru еще в марте 2017 года. Тогда же, как рассказывает источник издания, глава ведомства Сергей Шойгу обратился к Путину с просьбой предоставить «ТрансЛому» приоритетное право на приобретение лома. А год спустя похожее обращение направил и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

Ломозаготовительную компанию «ТрансЛом» связывают с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов на запрос РБК не ответил.