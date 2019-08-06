Заявление Путина по ДРСМД — фиксация виновника войны

Заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным на срочно собранном Совбезе, по формальным признакам новизной не отличалось

Заседание Совета безопасности РФ было посвящено выходу США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Фото с сайта kremlin.ru

Путин в очередной раз констатировал, что:

1. Договор разрушен под надуманным предлогом.

2. Таким образом США «серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех».

3. Ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне.

Россия на всех уровнях и раньше обращала внимание именно на эти аспекты проблемы ДРСМД. Новым и, я бы сказал, пугающе новым в заявлении Владимира Путина было то, что в нём применены прошедшее время и глаголы совершенного вида. В том числе как о произошедших речь ведётся о событиях, которые ещё не произошли.

В частности, указывая на возможные новые риски, российский президент говорит о разработке США новой крылатой ракеты, нарушающей параметры Договора о РСМД. СВР, Минобороны и МИД России поручено внимательно отслеживать ситуацию и, как только США начнут производство данного вида оружия, приступить к разработке аналогичных российских систем. При этом Путин считает, что возникающий риск отставания в одном из классов ракетных вооружений может быть надёжно компенсирован принятыми на вооружение системами «Кинжал», «Калибр», «Х-101» и «Циркон».

Президент России также заявил, что Россия нигде не будет первой размещать свои ракеты, пока этого не делают США.

Как видим, стратегически ситуация на сегодня не изменилась по сравнению с тем, что было полгода назад. Тем не менее, внезапно и срочно собирается Совбез, по итогам которого делается заявление президента, однозначно определяющее США в качестве виновника конфронтации, способной перерасти в полномасштабный ядерный конфликт.

Это значит, что, во-первых, Москва оставляет попытки сохранить Договор о РСМД или хотя бы вернуть США за стол переговоров. Во-вторых, Россия не намерена идти на уступки требованиям Вашингтона. В-третьих, российское руководство готово к дальнейшему повышению ставок Америкой, но указывает на опасность такой игры в «кто первый моргнёт», поскольку, если никто не моргнёт, результатом может стать полномасштабный ядерный конфликт с перспективой уничтожения если не человечества, то цивилизации. В-четвёртых, обещание нигде не размещать новые ракеты, пока это не сделают США, свидетельствует, что, как только США это сделают, Россия готова создать новые позиционные районы своих ракет. Отметим, что их создание имеет смысл только в том случае, если они приближают ударные российские вооружения к границам США и их союзников по НАТО. Концепция ответа, предполагающего создание угрозы как территории страны, разместившей у себя американские ракеты, так и территории самих США, оглашена давно.

Кроме того, поскольку отмечено разрушение США всей системы международной безопасности, не исключена передача Россией определённых видов вооружений своим союзникам, в том числе ситуативным. Например, обновление иранских ракетных комплексов, держащих под прицелом Персидский залив и союзников США на Ближнем Востоке, с увеличением их радиуса поражения и боевой эффективности не просто резко изменит баланс сил в регионе, но окажет критическое влияние на цены на энергоносители. США больше не смогут гарантировать их стабильную доставку из региона. Увеличится риск крупного регионального конфликта с участием стратегических союзников США, в том числе обладающего ядерным оружием Израиля.

К несколько менее драматичным, но более долгосрочным последствиям приведёт размещение в том же Иране или в Сирии российского ракетного оружия. Тот же комплекс «Кинжал» с сирийской территории способен держать под контролем практически всю Европу, Средиземное море, Красное море, большую часть Африки, Персидский залив, Аравийское море и значительную часть акватории Индийского океана. При этом надо иметь в виду, что прикрытие позиционного района размещения ударных ракетных комплексов, способных нести ядерный заряд (даже если таким районом будет тот же аэродром Хмеймим), потребует как значительного усиления ПВО, так и размещения контингента сухопутных войск для его защиты.

Надёжное прикрытие сирийской территории как от ударов авиации (США и Израиля), так и от сухопутного вторжения (а в случае размещения в Сирии российской ракетной базы её территория становится неприкосновенной, так как любая агрессия предполагает контакт агрессора с российскими войсками, что равносильно атаке российской территории) коренным образом меняет баланс сил в регионе. США не смогут надёжно контролировать курдские районы в Сирии, а Израиль окажется перед угрозой атаки сирийской армии с целью возвращения Голанских высот. Это не значит, что Дамаск немедленно начнёт операцию против Израиля или против курдов, но в политике оцениваются не намерения, а возможности.

Мы рассмотрели возможный ответ России лишь в одном регионе. Но ведь есть ещё Латинская Америка, Азиатско-тихоокеанский регион, где у США масса болевых точек. Кроме того, в случае нарастания военной угрозы (а такая тенденция зафиксирована в заявлении Путина) Россия будет вынуждена либо занять «серую зону» — прозападное предполье у своих границ, либо прекратить там деятельность деструктивных русофобских сил, готовых в любой момент предоставить свою территорию для военных действий против РФ. И речь в данном случае идёт не только об Украине, хоть и о ней тоже.

Фигуры расставлены, намерения объявлены, виновник обострения назван. Союзникам США и самой Америке предложено подумать о последствиях и об ответственности за развязывание агрессивной войны.

Арсенал возможных ответов на агрессивную политику США у Москвы практически неисчерпаем. И Путин фактически заявил уже не о готовности, но о намерении перейти к действиям, как только нам покажется, что американцы перешли красную черту. Кремль отдаёт себе отчёт, что идёт опасная игра на грани мировой войны, но «зачем нужен мир, если в нём не будет России»?