Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

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Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил. Дипломата пригласили в дипведомство.

Замглавы МИД Игорь Моргулов заявил послу, что комментарии Токио по поводу визита российского руководства на Южные Курилы граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела страны, пишет РИА Новости. Он напомнил, что Южные Курилы на законных основаниях являются территорией России по итогам Второй мировой войны.

Одновременно Кодзуки вручили ноту с выражением "решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".

Японский посол "обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио".

2 августа Дмитрий Медведев посетил Курильские острова, где у него прошло совещание по экономическому развитию Дальнего Востока. После этого в правительстве Японии пообещали ответить на визит Медведева на территорию, которую Япония считает своей.