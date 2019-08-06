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Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

20:22 6.08.2019
Фото со страницы Тоёхиса Кодзуки в соцсети
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Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил. Дипломата пригласили в дипведомство.

Замглавы МИД Игорь Моргулов заявил послу, что комментарии Токио по поводу визита российского руководства на Южные Курилы граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела страны, пишет РИА Новости. Он напомнил, что Южные Курилы на законных основаниях являются территорией России по итогам Второй мировой войны.

Одновременно Кодзуки вручили ноту с выражением "решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".

Японский посол "обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио".

 2 августа Дмитрий Медведев посетил Курильские острова, где у него прошло совещание по экономическому развитию Дальнего Востока. После этого в правительстве Японии пообещали ответить на визит Медведева на территорию, которую Япония считает своей.

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 21:36
Гость: Не пошто было сулить!

На то, что готова вернуть острова,
Прозрачно сама намекала Москва!
Япония фактом намёк посчитала,
Губу-то поэтому и раскатала...
06.08.2019, 21:31
Гость: IgS

отмашку дали, япошки зашуршали.
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