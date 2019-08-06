При взрывах на складе боеприпасов пострадали 12 человек

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Двенадцать человек пострадали в результате пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край) пишет "Интнрфакс" со ссылкой на Минздрав РФ.

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", - приводит агентство слова представителя министерства.

По данным департамента здравоохранения региона, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов были направлены в Красноярск.

"Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести", - сообщает ведомство.

Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 по Москве в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

По последним данным МЧС, детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратилась, однако остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.