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При взрывах на складе боеприпасов пострадали 12 человек

07:44 6.08.2019
Взрыв склада боеприпасов
Скриншот с YouTube
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Двенадцать человек пострадали в результате пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край) пишет "Интнрфакс" со ссылкой на Минздрав РФ. 

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", - приводит агентство слова представителя министерства.

По данным департамента здравоохранения региона, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов были направлены в Красноярск.

"Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести", - сообщает ведомство.

Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 по Москве в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

По последним данным МЧС, детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов прекратилась, однако остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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06.08.2019, 12:47
Гость: Nik

Да, разлёт осколков от 150мм на 20Км - это круто.
06.08.2019, 12:20
Гость: Хм-мы! Возгорание пороховых зарядов?

А почему эвакуируют народ из 20км зоны? От пороховых зарядов осколков вообще нет и лететь на 20 км расстояние нечему.
06.08.2019, 07:59
Гость: Skeptik

Верить профессиональным лжецам?
Нет, не надо,
Наперсточники на вокзале у меня вызывают больше доверия
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