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Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

14:28 8.08.2019
© KM.RU
© KM.RU

Два человека погибли во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

По последним данным, два специалиста скончались от полученных ранений, еще шестеро ранены - среди них представители Минобороны и предприятия-разработчика.

В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.

Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.

Темы: Архангельск, Происшествия в армии, Министерство обороны РФ
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08.08.2019, 15:23
Гость: Иван Иваныч

Плохо. Жалко людей, земля им пухом. Такое бывает при гонке, когда сроки поджимают.
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