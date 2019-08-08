Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

14:28

Два человека погибли во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

По последним данным, два специалиста скончались от полученных ранений, еще шестеро ранены - среди них представители Минобороны и предприятия-разработчика.

В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.

Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.