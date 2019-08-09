В Красноярске проходят обыски в управлении по борьбе с коррупцией МВД

09:02

В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Красноярскому краю проходят обыски, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах региона.

Местная телекомпания ТВК со ссылкой на свои источники пишет, что задержан замначальника отдела Евгений Мотин.

Отмечается, что высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки.

По данным ТАСС обыск проходит по делу в отношении сотрудников прошлых лет. В частности обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

"Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников", - приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах региона. Агентство также добавляет, что оперативные мероприятия проводятся совместно сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД.

В МВД и ФСБ ситуацию пока не комментируют.