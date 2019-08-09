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В Красноярске проходят обыски в управлении по борьбе с коррупцией МВД

09:02 9.08.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Красноярскому краю проходят обыски, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах региона.

Местная телекомпания ТВК со ссылкой на свои источники пишет, что задержан замначальника отдела Евгений Мотин.

Отмечается, что высокопоставленных сотрудников полиции подозревают в мошенничестве и получении взятки.

По данным ТАСС обыск проходит по делу в отношении сотрудников прошлых лет. В частности обыски проводились по уголовному делу, возбужденному в отношении одного из бывших руководителей отдела по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

"Это обычная плановая чистка в отношении недобросовестных сотрудников", - приводит агентство слова своего источника в правоохранительных органах региона. Агентство также добавляет, что оперативные мероприятия проводятся совместно сотрудниками ФСБ и управления собственной безопасности регионального главка МВД.

В МВД и ФСБ ситуацию пока не комментируют.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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09.08.2019, 14:02
Гость: Вулкан

Да уже пожалуй во всем мире перестали удивлятся тому что происходит в России, то повальная коррупция, то леса горят то Зимняя Вишня горит то Хромая лошадь сгорела то пионерский лагерь сгорел то школьники из пионерского лагеря утонули на озере, то самолёты и вертолеты бесконца падают, то пассажирские автобусы попадают в аварии, тут пожалуй вся планета не сравнится с Россией, а правящей власти как говорят в народе и . . . . . по деревне, что бы не случилось они уже ни на что не обращают внимания. Система власти такая, поэтому по другому просто быть не может.
09.08.2019, 13:34
Гость: Ник16

Вся Россия повержена метастазами коррупции снизу доверху. Режим может спокойно опубликовывать данные о коррупции, на которые уже, действительно, никто не обращает внимания. Привыкли, однако.
09.08.2019, 13:06
Гость: ну и что

Обычная рядовая новость, на которую мало кто обратит внимание.
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